YouTube заблокировал канал Арестовича* для украинцев
YouTube заблокировал для украинской аудитории канал Арестовича
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. YouTube заблокировал для украинской аудитории каналы бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* и ряда других активистов и журналистов, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, заявили в центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
Согласно данным платформы на 9 мая, у канала Арестовича* 1,89 миллиона подписчиков.
"YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича* и других лиц, против которых ранее были введены санкции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦПД.
Как утверждают в центре, кроме Арестовича* также были заблокированы YouTube-каналы украинского политолога Константина Бондаренко, украинского политика, главы партии "Держава" Дмитрия Васильца и российской журналистки Анастасии Кашеваровой.
Как подчеркнули в ЦПД, все вышеуказанные лица находятся под санкциями СНБО Украины, введенными Владимиром Зеленским. Также в центре заявляют, что ранее YouTube уже заблокировал каналы украинского журналиста Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) и украинского политолога Вадима Карасева.
В начале мая Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности, против Арестовича*. Санкции предусматривают в том числе лишение государственных наград Украины, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.