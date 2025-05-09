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YouTube заблокировал канал Арестовича* для украинцев - РИА Новости, 09.05.2025
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18:50 09.05.2025 (обновлено: 19:31 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/arestovich-2016099829.html
YouTube заблокировал канал Арестовича* для украинцев
YouTube заблокировал канал Арестовича* для украинцев - РИА Новости, 09.05.2025
YouTube заблокировал канал Арестовича* для украинцев
YouTube заблокировал для украинской аудитории каналы бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* и ряда других активистов и журналистов,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:50:00+03:00
2025-05-09T19:31:00+03:00
в мире
украина
алексей арестович*
совет национальной безопасности и обороны украины
youtube
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. YouTube заблокировал для украинской аудитории каналы бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* и ряда других активистов и журналистов, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, заявили в центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО. Согласно данным платформы на 9 мая, у канала Арестовича* 1,89 миллиона подписчиков. "YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича* и других лиц, против которых ранее были введены санкции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦПД. Как утверждают в центре, кроме Арестовича* также были заблокированы YouTube-каналы украинского политолога Константина Бондаренко, украинского политика, главы партии "Держава" Дмитрия Васильца и российской журналистки Анастасии Кашеваровой. Как подчеркнули в ЦПД, все вышеуказанные лица находятся под санкциями СНБО Украины, введенными Владимиром Зеленским. Также в центре заявляют, что ранее YouTube уже заблокировал каналы украинского журналиста Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) и украинского политолога Вадима Карасева. В начале мая Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности, против Арестовича*. Санкции предусматривают в том числе лишение государственных наград Украины, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250505/gosduma-2014997689.html
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в мире, украина, алексей арестович*, совет национальной безопасности и обороны украины, youtube
В мире, Украина, Алексей Арестович*, Совет национальной безопасности и обороны Украины, YouTube
YouTube заблокировал канал Арестовича* для украинцев

YouTube заблокировал для украинской аудитории канал Арестовича

CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine (cropped) / Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine (cropped) /
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. YouTube заблокировал для украинской аудитории каналы бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* и ряда других активистов и журналистов, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, заявили в центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
Согласно данным платформы на 9 мая, у канала Арестовича* 1,89 миллиона подписчиков.
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"YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича* и других лиц, против которых ранее были введены санкции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦПД.
Как утверждают в центре, кроме Арестовича* также были заблокированы YouTube-каналы украинского политолога Константина Бондаренко, украинского политика, главы партии "Держава" Дмитрия Васильца и российской журналистки Анастасии Кашеваровой.
Как подчеркнули в ЦПД, все вышеуказанные лица находятся под санкциями СНБО Украины, введенными Владимиром Зеленским. Также в центре заявляют, что ранее YouTube уже заблокировал каналы украинского журналиста Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) и украинского политолога Вадима Карасева.
В начале мая Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности, против Арестовича*. Санкции предусматривают в том числе лишение государственных наград Украины, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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