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В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"
В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Бурятии в очном формате, в ней приняли участие более 2 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:31:00+03:00
2025-05-09T07:31:00+03:00
2025-05-09T07:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
улан-удэ
80-летие победы в великой отечественной войне
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УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Бурятии в очном формате, в ней приняли участие более 2 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. С портретами своих отцов, дедов и прадедов на Площадь Советов Улан-Удэ пришли порядка 2 тысяч человек. С Площади Советов колонна "Бессмертного полка" спустилась вниз по улице Коммунистической к Мемориалу Победы, далее прошла до Площади Революции. В Бурятии акция проходит впервые после трехлетнего перерыва. Ранее пресс-служба правительства сообщала, что акция "Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в онлайн-формате.
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общество, улан-удэ, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Улан-Удэ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"
На центральных улицах Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"