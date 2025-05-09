https://ria.ru/20250509/aktsiya-2015913262.html

В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"

В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Бурятии в очном формате, в ней приняли участие более 2 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:31:00+03:00

2025-05-09T07:31:00+03:00

2025-05-09T07:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

улан-удэ

80-летие победы в великой отечественной войне

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УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Бурятии в очном формате, в ней приняли участие более 2 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. С портретами своих отцов, дедов и прадедов на Площадь Советов Улан-Удэ пришли порядка 2 тысяч человек. С Площади Советов колонна "Бессмертного полка" спустилась вниз по улице Коммунистической к Мемориалу Победы, далее прошла до Площади Революции. В Бурятии акция проходит впервые после трехлетнего перерыва. Ранее пресс-служба правительства сообщала, что акция "Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в онлайн-формате.

https://ria.ru/20250509/blagoveschensk-2015913111.html

улан-удэ

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общество, улан-удэ, 80-летие победы в великой отечественной войне