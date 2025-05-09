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В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:31 09.05.2025 (обновлено: 07:32 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/aktsiya-2015913262.html
В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"
В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Бурятии в очном формате, в ней приняли участие более 2 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:31:00+03:00
2025-05-09T07:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
улан-удэ
80-летие победы в великой отечественной войне
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УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Бурятии в очном формате, в ней приняли участие более 2 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. С портретами своих отцов, дедов и прадедов на Площадь Советов Улан-Удэ пришли порядка 2 тысяч человек. С Площади Советов колонна "Бессмертного полка" спустилась вниз по улице Коммунистической к Мемориалу Победы, далее прошла до Площади Революции. В Бурятии акция проходит впервые после трехлетнего перерыва. Ранее пресс-служба правительства сообщала, что акция "Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в онлайн-формате.
https://ria.ru/20250509/blagoveschensk-2015913111.html
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общество, улан-удэ, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Улан-Удэ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"

На центральных улицах Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУлан-Удэ
Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Улан-Удэ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Бурятии в очном формате, в ней приняли участие более 2 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
С портретами своих отцов, дедов и прадедов на Площадь Советов Улан-Удэ пришли порядка 2 тысяч человек. С Площади Советов колонна "Бессмертного полка" спустилась вниз по улице Коммунистической к Мемориалу Победы, далее прошла до Площади Революции.
В Бурятии акция проходит впервые после трехлетнего перерыва.
Ранее пресс-служба правительства сообщала, что акция "Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в онлайн-формате.
Бессмертный полк в Благовещенске после трехлетнего перерыва прошел в виде шествия - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 07:30
 
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