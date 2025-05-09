https://ria.ru/20250509/afiny-2016133360.html
В Афинах прошло шествие "Бессмертного полка"
В Афинах прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Афинах прошло шествие "Бессмертного полка"
День Победы в Афинах праздновали весь день, вечером прошло шествие "Бессмертного полка", в нем участвовали до полутора тысяч человек – российских... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:07:00+03:00
2025-05-09T23:07:00+03:00
2025-05-09T23:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Афинах праздновали весь день, вечером прошло шествие "Бессмертного полка", в нем участвовали до полутора тысяч человек – российских соотечественников и греков, все обошлось без провокаций, сообщили РИА Новости участники шествия Татьяна и Одиссей. Акция прошла в районе Каллифея 9 мая вечером, поскольку в Греции этот день рабочий. "Мы собрались в 19 часов возле метро в Каллифее и прошли два с лишним километра до памятника советскому солдату на проспекте Сингру. Народу было очень много, тысячи полторы человек, колонна растянулась на несколько кварталов", - сказал собеседник агентства. В шествии участвовали российские соотечественники, русскоязычные жители Греции и греки, родственники которых воевали в рядах Сопротивления. Организовали акцию несколько общественных организация и движений. Люди несли транспаранты с названием акции "Бессмертный полк", фотографии родственников, флаги России и Знамя Победы, а также Греции, флаги в виде Георгиевской ленточки, плакаты на греческом языке "Да здравствует 80 лет нашей антифашистской Победы", "Красная армия разгромила фашизм. НАТО и империализм должны быть побеждены", скандировали: "Смерть фашизму". Как рассказала Татьяна, День Победы праздновали весь день. "К памятнику советскому солдату на проспекте Сингру с утра шли люди. Все было завалено цветами. А 4 часа была торжественная часть и концерт. Основная часть мероприятий была вечером, потому что у нас рабочий день. В 7 вечера собрались на станции и шли до памятника. Дорога была перекрыта. Колонну сопровождала полиция, машина была впереди и сзади", - сказала собеседница агентства. "Народ стоял на обочинах, приветствовал, кричали. Очень доброжелательно относились. Провокаций никаких не было", - сказала она. По ее словам, после шествия возле памятника советскому солдату вечером состоялся митинг. "Люди фотографировались на память возле плаката "Бессмертный полк", а вечером началась праздничная часть, люди пели и танцевали. Большой светлый праздник, и я рада, что народу много собралось", - сказала Татьяна. Как сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников, он был одним из организаторов шествия, а с греческой стороны выступили семь разных народных движений. "Участвовали более тысячи человек, тысячи полторы", - сказали в КСРС. Праздничные мероприятия прошли также в городах Салоники и Катерини.
https://ria.ru/20250509/norvegija-2016111207.html
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в мире, греция, афины, россия, нато, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Греция, Афины, Россия, НАТО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Афинах праздновали весь день, вечером прошло шествие "Бессмертного полка", в нем участвовали до полутора тысяч человек – российских соотечественников и греков, все обошлось без провокаций, сообщили РИА Новости участники шествия Татьяна и Одиссей.
Акция прошла в районе Каллифея 9 мая вечером, поскольку в Греции
этот день рабочий.
"Мы собрались в 19 часов возле метро в Каллифее и прошли два с лишним километра до памятника советскому солдату на проспекте Сингру. Народу было очень много, тысячи полторы человек, колонна растянулась на несколько кварталов", - сказал собеседник агентства.
В шествии участвовали российские соотечественники, русскоязычные жители Греции и греки, родственники которых воевали в рядах Сопротивления. Организовали акцию несколько общественных организация и движений.
Люди несли транспаранты с названием акции "Бессмертный полк", фотографии родственников, флаги России
и Знамя Победы, а также Греции, флаги в виде Георгиевской ленточки, плакаты на греческом языке "Да здравствует 80 лет нашей антифашистской Победы", "Красная армия разгромила фашизм. НАТО
и империализм должны быть побеждены", скандировали: "Смерть фашизму".
Как рассказала Татьяна, День Победы праздновали весь день.
"К памятнику советскому солдату на проспекте Сингру с утра шли люди. Все было завалено цветами. А 4 часа была торжественная часть и концерт. Основная часть мероприятий была вечером, потому что у нас рабочий день. В 7 вечера собрались на станции и шли до памятника. Дорога была перекрыта. Колонну сопровождала полиция, машина была впереди и сзади", - сказала собеседница агентства.
"Народ стоял на обочинах, приветствовал, кричали. Очень доброжелательно относились. Провокаций никаких не было", - сказала она.
По ее словам, после шествия возле памятника советскому солдату вечером состоялся митинг.
"Люди фотографировались на память возле плаката "Бессмертный полк", а вечером началась праздничная часть, люди пели и танцевали. Большой светлый праздник, и я рада, что народу много собралось", - сказала Татьяна.
Как сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников, он был одним из организаторов шествия, а с греческой стороны выступили семь разных народных движений.
"Участвовали более тысячи человек, тысячи полторы", - сказали в КСРС.
Праздничные мероприятия прошли также в городах Салоники
и Катерини.