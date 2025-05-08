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Куда исчезло золото Колчака? Новые версии

Куда исчезло золото Колчака? Новые версии - РИА Новости, 08.05.2025

Куда исчезло золото Колчака? Новые версии

К началу ХХ века Россия обладала одним из крупнейших золотых запасов в мире. Однако после Гражданской войны сотни тонн драгоценного металла, оказавшиеся в руках РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T09:29:00+03:00

2025-05-08T09:29:00+03:00

2025-05-08T09:29:00+03:00

россия

англия

европа

александр колчак

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. К началу ХХ века Россия обладала одним из крупнейших золотых запасов в мире. Однако после Гражданской войны сотни тонн драгоценного металла, оказавшиеся в руках адмирала Колчака, бесследно исчезли. Куда пропало золото империи? Почему его не могут найти до сих пор?Золото России: от расцвета до катастрофыРоссийская империя всегда славилась своими золотыми богатствами. С XVIII века драгоценный металл добывали в шахтах. Настоящий бум начался, когда на Урале и в Сибири обнаружили золотые россыпи. К началу XIX столетия Россия добывала почти половину мирового золота.К 1914 году золотой запас страны составлял колоссальные 1311 тонн — около 1,7 миллиарда царских рублей. Однако Первая мировая война и последовавший за ней хаос резко сократили эти запасы. Большая часть золота была отправлена в Англию и Канаду в качестве оплаты военных кредитов.Когда большевики захватили власть, значительная часть золота уже находилась в Казани. Туда его вывезли для безопасности. Летом 1918-го сокровище около 490 тонн — порядка 65 миллионов рублей — оказалось у адмирала Александра Колчака. Его провозгласили Верховным правителем России. С этого момента следы золота теряются.Где искать пропавшее золото? Основные версииЗагадка исчезновения золота до сих пор будоражит умы историков и кладоискателей. Существует несколько версий, но ни одна из них не дает окончательного ответа.Золото в иностранных банкахСамая распространенная версия гласит, что золото осело в западных банках. В условиях хаоса Гражданской войны иностранные финансовые учреждения могли просто присвоить его, воспользовавшись сменой власти и гибелью Колчака.Клад в сибирской тайгеМногие верят, что золото спрятано где-то в Сибири. Поиски ведутся уже более века. Энтузиасты исследуют пещеры, озера и старые железнодорожные пути.Особые надежды возлагали на озеро Байкал. На его дне якобы находили объекты, похожие на слитки. Однако историки сомневаются в этой версии. Перевезти сотни тонн золота через тайгу без железной дороги было практически невозможно.Чехословацкий следОдна из самых интригующих версий связывает пропажу золота с Чехословацким корпусом, который охранял эшелоны Колчака. По некоторым данным, чехи тайно вывезли сокровища в Европу.После возвращения корпуса на родину в Чехословакии неожиданно появился Легиабанк, а страна начала щедро финансировать русских эмигрантов. Некоторые исследователи считают, что эти деньги — часть украденного золота.Версия историка Будницкого: золото потраченоРоссийский историк Олег Будницкий, изучив архивы США и Европы, пришел к выводу, что золото не спрятано — оно было потрачено.По его данным, Колчак тратил огромные суммы на закупку оружия у союзников. Англия, Франция и США получили от него до 195 миллионов рублей. Еще 43 миллиона захватил атаман Семенов, использовав их на содержание своей армии. Будницкий уверен: искать золото бессмысленно — оно давно израсходовано.Колчак: вор или жертва обстоятельств?Самого адмирала историки в краже не обвиняют. Колчак был честным офицером, но плохим финансистом. В его окружении хватало коррупционеров, а иностранные поставщики наживались на оружии.Возможно, часть золота пошла на помощь белоэмигрантам. Но основная его масса растворилась в хаосе войны.Золото исчезло навсегда?Скорее всего, золото Колчака не лежит в тайнике — оно было распродано, украдено или потрачено. Однако романтики все еще надеются: а вдруг где-то в сибирской глуши ждет своего часа царский клад?Пока же это остается одной из самых загадочных страниц русской истории.

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россия, англия, европа, александр колчак