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Куда исчезло золото Колчака? Новые версии - РИА Новости, 08.05.2025
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09:29 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/zoloto-2015542166.html
Куда исчезло золото Колчака? Новые версии
Куда исчезло золото Колчака? Новые версии - РИА Новости, 08.05.2025
Куда исчезло золото Колчака? Новые версии
К началу ХХ века Россия обладала одним из крупнейших золотых запасов в мире. Однако после Гражданской войны сотни тонн драгоценного металла, оказавшиеся в руках РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:29:00+03:00
2025-05-08T09:29:00+03:00
россия
англия
европа
александр колчак
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. К началу ХХ века Россия обладала одним из крупнейших золотых запасов в мире. Однако после Гражданской войны сотни тонн драгоценного металла, оказавшиеся в руках адмирала Колчака, бесследно исчезли. Куда пропало золото империи? Почему его не могут найти до сих пор?Золото России: от расцвета до катастрофыРоссийская империя всегда славилась своими золотыми богатствами. С XVIII века драгоценный металл добывали в шахтах. Настоящий бум начался, когда на Урале и в Сибири обнаружили золотые россыпи. К началу XIX столетия Россия добывала почти половину мирового золота.К 1914 году золотой запас страны составлял колоссальные 1311 тонн — около 1,7 миллиарда царских рублей. Однако Первая мировая война и последовавший за ней хаос резко сократили эти запасы. Большая часть золота была отправлена в Англию и Канаду в качестве оплаты военных кредитов.Когда большевики захватили власть, значительная часть золота уже находилась в Казани. Туда его вывезли для безопасности. Летом 1918-го сокровище около 490 тонн — порядка 65 миллионов рублей — оказалось у адмирала Александра Колчака. Его провозгласили Верховным правителем России. С этого момента следы золота теряются.Где искать пропавшее золото? Основные версииЗагадка исчезновения золота до сих пор будоражит умы историков и кладоискателей. Существует несколько версий, но ни одна из них не дает окончательного ответа.Золото в иностранных банкахСамая распространенная версия гласит, что золото осело в западных банках. В условиях хаоса Гражданской войны иностранные финансовые учреждения могли просто присвоить его, воспользовавшись сменой власти и гибелью Колчака.Клад в сибирской тайгеМногие верят, что золото спрятано где-то в Сибири. Поиски ведутся уже более века. Энтузиасты исследуют пещеры, озера и старые железнодорожные пути.Особые надежды возлагали на озеро Байкал. На его дне якобы находили объекты, похожие на слитки. Однако историки сомневаются в этой версии. Перевезти сотни тонн золота через тайгу без железной дороги было практически невозможно.Чехословацкий следОдна из самых интригующих версий связывает пропажу золота с Чехословацким корпусом, который охранял эшелоны Колчака. По некоторым данным, чехи тайно вывезли сокровища в Европу.После возвращения корпуса на родину в Чехословакии неожиданно появился Легиабанк, а страна начала щедро финансировать русских эмигрантов. Некоторые исследователи считают, что эти деньги — часть украденного золота.Версия историка Будницкого: золото потраченоРоссийский историк Олег Будницкий, изучив архивы США и Европы, пришел к выводу, что золото не спрятано — оно было потрачено.По его данным, Колчак тратил огромные суммы на закупку оружия у союзников. Англия, Франция и США получили от него до 195 миллионов рублей. Еще 43 миллиона захватил атаман Семенов, использовав их на содержание своей армии. Будницкий уверен: искать золото бессмысленно — оно давно израсходовано.Колчак: вор или жертва обстоятельств?Самого адмирала историки в краже не обвиняют. Колчак был честным офицером, но плохим финансистом. В его окружении хватало коррупционеров, а иностранные поставщики наживались на оружии.Возможно, часть золота пошла на помощь белоэмигрантам. Но основная его масса растворилась в хаосе войны.Золото исчезло навсегда?Скорее всего, золото Колчака не лежит в тайнике — оно было распродано, украдено или потрачено. Однако романтики все еще надеются: а вдруг где-то в сибирской глуши ждет своего часа царский клад?Пока же это остается одной из самых загадочных страниц русской истории.
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россия, англия, европа, александр колчак
Россия, Англия, Европа, Александр Колчак

Куда исчезло золото Колчака? Новые версии

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. К началу ХХ века Россия обладала одним из крупнейших золотых запасов в мире. Однако после Гражданской войны сотни тонн драгоценного металла, оказавшиеся в руках адмирала Колчака, бесследно исчезли. Куда пропало золото империи? Почему его не могут найти до сих пор?

Золото России: от расцвета до катастрофы

Российская империя всегда славилась своими золотыми богатствами. С XVIII века драгоценный металл добывали в шахтах. Настоящий бум начался, когда на Урале и в Сибири обнаружили золотые россыпи. К началу XIX столетия Россия добывала почти половину мирового золота.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЯнтарь в руках у старателя
Янтарь в руках у старателя - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Янтарь в руках у старателя
К 1914 году золотой запас страны составлял колоссальные 1311 тонн — около 1,7 миллиарда царских рублей. Однако Первая мировая война и последовавший за ней хаос резко сократили эти запасы. Большая часть золота была отправлена в Англию и Канаду в качестве оплаты военных кредитов.
Когда большевики захватили власть, значительная часть золота уже находилась в Казани. Туда его вывезли для безопасности. Летом 1918-го сокровище около 490 тонн — порядка 65 миллионов рублей — оказалось у адмирала Александра Колчака. Его провозгласили Верховным правителем России. С этого момента следы золота теряются.
© Фото : Public domainКомандующий Черноморским флотом вице-адмирал А. В. Колчак, 1916 год
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак, 1916 год - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Public domain
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А. В. Колчак, 1916 год

Где искать пропавшее золото? Основные версии

Загадка исчезновения золота до сих пор будоражит умы историков и кладоискателей. Существует несколько версий, но ни одна из них не дает окончательного ответа.

Золото в иностранных банках

Самая распространенная версия гласит, что золото осело в западных банках. В условиях хаоса Гражданской войны иностранные финансовые учреждения могли просто присвоить его, воспользовавшись сменой власти и гибелью Колчака.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАдмирал Александр Колчак в действующей армии, 1919 год
Адмирал Александр Колчак в действующей армии, 1919 год - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
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Адмирал Александр Колчак в действующей армии, 1919 год

Клад в сибирской тайге

Многие верят, что золото спрятано где-то в Сибири. Поиски ведутся уже более века. Энтузиасты исследуют пещеры, озера и старые железнодорожные пути.
Особые надежды возлагали на озеро Байкал. На его дне якобы находили объекты, похожие на слитки. Однако историки сомневаются в этой версии. Перевезти сотни тонн золота через тайгу без железной дороги было практически невозможно.

Чехословацкий след

Одна из самых интригующих версий связывает пропажу золота с Чехословацким корпусом, который охранял эшелоны Колчака. По некоторым данным, чехи тайно вывезли сокровища в Европу.
© Фото : public domainПоследняя фотография Александра Колчака, сделанная после 20 января 1920 года
Последняя фотография Александра Колчака, сделанная после 20 января 1920 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : public domain
Последняя фотография Александра Колчака, сделанная после 20 января 1920 года
После возвращения корпуса на родину в Чехословакии неожиданно появился Легиабанк, а страна начала щедро финансировать русских эмигрантов. Некоторые исследователи считают, что эти деньги — часть украденного золота.

Версия историка Будницкого: золото потрачено

Российский историк Олег Будницкий, изучив архивы США и Европы, пришел к выводу, что золото не спрятано — оно было потрачено.
По его данным, Колчак тратил огромные суммы на закупку оружия у союзников. Англия, Франция и США получили от него до 195 миллионов рублей. Еще 43 миллиона захватил атаман Семенов, использовав их на содержание своей армии. Будницкий уверен: искать золото бессмысленно — оно давно израсходовано.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПарад белогвардейских войск в Тифлисе, лето 1918 года
Парад белогвардейских войск в Тифлисе. Лето 1918 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
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Парад белогвардейских войск в Тифлисе, лето 1918 года

Колчак: вор или жертва обстоятельств?

Самого адмирала историки в краже не обвиняют. Колчак был честным офицером, но плохим финансистом. В его окружении хватало коррупционеров, а иностранные поставщики наживались на оружии.
Возможно, часть золота пошла на помощь белоэмигрантам. Но основная его масса растворилась в хаосе войны.

Золото исчезло навсегда?

Скорее всего, золото Колчака не лежит в тайнике — оно было распродано, украдено или потрачено. Однако романтики все еще надеются: а вдруг где-то в сибирской глуши ждет своего часа царский клад?
Пока же это остается одной из самых загадочных страниц русской истории.
 
РоссияАнглияЕвропаАлександр Колчак
 
 
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