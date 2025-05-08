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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 08.05.2025
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03:49 08.05.2025 (обновлено: 05:30 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/zemletryasenie-2015722347.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 08.05.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в акватории Авачинского залива в Камчатском крае, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:49:00+03:00
2025-05-08T05:30:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в акватории Авачинского залива в Камчатском крае, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.&quot;Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на глубине 58 километров. Его магнитуда составила 5,1&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что в отдельных частях Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.Позже в ГУ МЧС сообщили, что спустя несколько минут в тех же координатах зарегистрирован афтершок магнитудой 4,6. Подчеркивается, что этот подземный толчок ощутили в краевой столице силой до 2 баллов.
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камчатский край
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происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

МЧС: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

© Фото : МЧС РФ по Камчатскому краюАкватория Авачинского залива на Камчатке
Акватория Авачинского залива на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : МЧС РФ по Камчатскому краю
Акватория Авачинского залива на Камчатке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в акватории Авачинского залива в Камчатском крае, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.
«

"Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на глубине 58 километров. Его магнитуда составила 5,1", — говорится в публикации.

Отмечается, что в отдельных частях Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.
Позже в ГУ МЧС сообщили, что спустя несколько минут в тех же координатах зарегистрирован афтершок магнитудой 4,6. Подчеркивается, что этот подземный толчок ощутили в краевой столице силой до 2 баллов.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
6 мая, 09:31
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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