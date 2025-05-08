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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 08.05.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в акватории Авачинского залива в Камчатском крае, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:49:00+03:00
2025-05-08T03:49:00+03:00
2025-05-08T05:30:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в акватории Авачинского залива в Камчатском крае, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале."Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на глубине 58 километров. Его магнитуда составила 5,1", — говорится в публикации.Отмечается, что в отдельных частях Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.Позже в ГУ МЧС сообщили, что спустя несколько минут в тех же координатах зарегистрирован афтершок магнитудой 4,6. Подчеркивается, что этот подземный толчок ощутили в краевой столице силой до 2 баллов.
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происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
МЧС: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1