"Увязает и тонет". В Японии раскрыли, что случилось с Зеленским
Daily Shincho: Зеленский погряз в проблемах с внешней и внутренней политикой
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с серьезными проблемами не только во внешней, но и во внутренней политике, пишет профессор Сасаки Масааки в статье для Daily Shincho.
"В украинских политических кругах растет недовольство действиями правительства. Особенно ярко оно проявляется со стороны оппозиционных партий. Коррупция всегда была бичом Украины, а после введения военного положения ситуация ухудшилась катастрофически", — говорится в публикации.
Автор отметил, что украинцы не хотят отправляться на фронт и любыми способами пытаются избежать военной службы.
"В итоге Владимир Зеленский увязает не только во внешних проблемах, но и во внутренних неурядицах, тонет в них, словно в болоте", — заключил Масааки.
В феврале президент Владимир Путин заявил, что, согласно российским данным, рейтинг главы киевского режима в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов". Он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024-го. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы "сейчас несвоевременны".
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