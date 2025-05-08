https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015876874.html

Россия и Китай обратились с призывом к странам ядерной пятерки

Россия и Китай обратились с призывом к странам ядерной пятерки - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай обратились с призывом к странам ядерной пятерки

Россия и Китай призывают все страны ядерной пятерки, которые приняли заявление о предотвращении ядерной войны, следовать его положениям. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:27:00+03:00

2025-05-08T21:27:00+03:00

2025-05-08T21:27:00+03:00

россия

китай

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают все страны ядерной пятерки, которые приняли заявление о предотвращении ядерной войны, следовать его положениям. Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны вновь подтверждают приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года и содержащейся в нем установке на то, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Стороны призывают все государства-участники данного заявления в полной мере следовать на практике его положениям", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250424/kreml-2013166566.html

россия

китай

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне