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Россия и Китай обратились с призывом к странам ядерной пятерки - РИА Новости, 08.05.2025
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21:27 08.05.2025
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Россия и Китай обратились с призывом к странам ядерной пятерки
Россия и Китай обратились с призывом к странам ядерной пятерки - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай обратились с призывом к странам ядерной пятерки
Россия и Китай призывают все страны ядерной пятерки, которые приняли заявление о предотвращении ядерной войны, следовать его положениям. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:27:00+03:00
2025-05-08T21:27:00+03:00
россия
китай
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают все страны ядерной пятерки, которые приняли заявление о предотвращении ядерной войны, следовать его положениям. Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны вновь подтверждают приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года и содержащейся в нем установке на то, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Стороны призывают все государства-участники данного заявления в полной мере следовать на практике его положениям", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250424/kreml-2013166566.html
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россия, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Китай, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и Китай обратились с призывом к странам ядерной пятерки

РФ и КНР призвали страны ядерной пятерки следовать положениям заявления 2022 г

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают все страны ядерной пятерки, которые приняли заявление о предотвращении ядерной войны, следовать его положениям.
Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны вновь подтверждают приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года и содержащейся в нем установке на то, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Стороны призывают все государства-участники данного заявления в полной мере следовать на практике его положениям", - говорится в заявлении.
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РоссияКитай80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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