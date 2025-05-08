Россия и Китай обратились с призывом к странам ядерной пятерки
РФ и КНР призвали страны ядерной пятерки следовать положениям заявления 2022 г
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают все страны ядерной пятерки, которые приняли заявление о предотвращении ядерной войны, следовать его положениям.
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"Стороны вновь подтверждают приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года и содержащейся в нем установке на то, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Стороны призывают все государства-участники данного заявления в полной мере следовать на практике его положениям", - говорится в заявлении.
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