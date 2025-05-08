https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015870703.html

Россия и Китай договорились наращивать студенческие обмены

Россия и Китай договорились наращивать студенческие обмены - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай договорились наращивать студенческие обмены

Россия и Китай договорились наращивать студенческие обмены и молодежное сотрудничество, поощрять взаимное изучение языков, реализовывать совместные... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:45:00+03:00

2025-05-08T20:45:00+03:00

2025-05-08T20:45:00+03:00

россия

китай

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015801968_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_a1ac2f5e2da0a0eb539065a7be680780.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились наращивать студенческие обмены и молодежное сотрудничество, поощрять взаимное изучение языков, реализовывать совместные образовательные программы. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились: укреплять взаимодействие в области образования, совершенствовать его законодательную базу, расширять сотрудничество в сфере общего, среднего профессионального, дополнительного образования и между университетами, усиливать соответствующую работу в рамках таких многосторонних площадок, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, наращивать масштабы взаимных студенческих обменов, поощрять преподавание и изучение русского языка в Китае и китайского языка в России, продолжать оказывать поддержку ведущим национальным университетам в разработке и реализации совместных образовательных программ и научно-исследовательских проектов", - говорится в документе. Страны также договорились поддерживать деятельность ассоциаций профильных университетов, осуществлять контакты между академическими кругами, проводить научно-исследовательские конференции и иные мероприятия в области науки и образования, укреплять молодежное сотрудничество посредством реализации совместных проектов и программ в сферах духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, предпринимательства и инноваций, добровольчества, творчества и креативных индустрий. Стороны договорились содействовать участию молодого поколения двух стран в проектах и программах, посвященных празднованию 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии, а также расширять молодежные обмены на всех уровнях, включая межрегиональный, поощрять координацию работы на многосторонних площадках для продвижения общих позиций по вопросам развития молодежи.

https://ria.ru/20250508/peregovory-2015836009.html

https://ria.ru/20250508/sssr-2015813838.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, брикс