Россия и Китай договорились наращивать студенческие обмены
Россия и Китай будут наращивать студенческие обмены и молодежное сотрудничество
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились наращивать студенческие обмены и молодежное сотрудничество, поощрять взаимное изучение языков, реализовывать совместные образовательные программы.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны договорились: укреплять взаимодействие в области образования, совершенствовать его законодательную базу, расширять сотрудничество в сфере общего, среднего профессионального, дополнительного образования и между университетами, усиливать соответствующую работу в рамках таких многосторонних площадок, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, наращивать масштабы взаимных студенческих обменов, поощрять преподавание и изучение русского языка в Китае и китайского языка в России, продолжать оказывать поддержку ведущим национальным университетам в разработке и реализации совместных образовательных программ и научно-исследовательских проектов", - говорится в документе.
Страны также договорились поддерживать деятельность ассоциаций профильных университетов, осуществлять контакты между академическими кругами, проводить научно-исследовательские конференции и иные мероприятия в области науки и образования, укреплять молодежное сотрудничество посредством реализации совместных проектов и программ в сферах духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, предпринимательства и инноваций, добровольчества, творчества и креативных индустрий.
Стороны договорились содействовать участию молодого поколения двух стран в проектах и программах, посвященных празднованию 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии, а также расширять молодежные обмены на всех уровнях, включая межрегиональный, поощрять координацию работы на многосторонних площадках для продвижения общих позиций по вопросам развития молодежи.