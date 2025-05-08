https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015807934.html
Россия и Китай призвали к стабилизации на Ближнем Востоке
Россия и Китай призвали к стабилизации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай призвали к стабилизации на Ближнем Востоке
Россия и Китай призывают к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, выступают за урегулирование проблем путем дипломатии. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:54:00+03:00
2025-05-08T15:54:00+03:00
2025-05-08T15:54:00+03:00
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китай
ближний восток
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, выступают за урегулирование проблем путем дипломатии. Соответствующее совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Китай призывают к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, выступают за урегулирование острых проблем посредством политико-дипломатических мер. Стороны подчеркивают безальтернативность всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного урегулирования палестинского вопроса на известной общепризнанной международно-правовой основе в рамках двугосударственной формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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в мире, китай, ближний восток, россия, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Китай, Ближний Восток, Россия, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и Китай призвали к стабилизации на Ближнем Востоке
Россия и Китай выступили за урегулирование на Ближнем Востоке путем дипломатии