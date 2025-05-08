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Россия и КНР будут проводить совместные памятные мероприятия - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:51 08.05.2025 (обновлено: 17:13 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015806741.html
Россия и КНР будут проводить совместные памятные мероприятия
Россия и КНР будут проводить совместные памятные мероприятия - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР будут проводить совместные памятные мероприятия
Россия и Китай намерены проводить совместные памятные мероприятия на местах событий, изменивших ход Второй мировой войны. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:51:00+03:00
2025-05-08T17:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены проводить совместные памятные мероприятия на местах событий, изменивших ход Второй мировой войны.Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля."Стороны будут и далее осуществлять разноплановую просветительскую и мемориальную деятельность, выявлять и изучать новые свидетельства преступлений нацистов и японского милитаризма в годы Второй мировой войны и соответствующие исторические материалы, а также проводить совместные памятные мероприятия на местах событий, изменивших ход Второй мировой войны", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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россия, китай, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и КНР будут проводить совместные памятные мероприятия

Россия и КНР будут проводить мероприятия там, где изменился ход Второй мировой

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены проводить совместные памятные мероприятия на местах событий, изменивших ход Второй мировой войны.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны будут и далее осуществлять разноплановую просветительскую и мемориальную деятельность, выявлять и изучать новые свидетельства преступлений нацистов и японского милитаризма в годы Второй мировой войны и соответствующие исторические материалы, а также проводить совместные памятные мероприятия на местах событий, изменивших ход Второй мировой войны", - говорится в заявлении.
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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