https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015806741.html

Россия и КНР будут проводить совместные памятные мероприятия

Россия и КНР будут проводить совместные памятные мероприятия - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР будут проводить совместные памятные мероприятия

Россия и Китай намерены проводить совместные памятные мероприятия на местах событий, изменивших ход Второй мировой войны. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:51:00+03:00

2025-05-08T15:51:00+03:00

2025-05-08T17:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015794469_0:210:2994:1894_1920x0_80_0_0_77933cbcaf70288a6b1a298f235eae5b.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены проводить совместные памятные мероприятия на местах событий, изменивших ход Второй мировой войны.Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля."Стороны будут и далее осуществлять разноплановую просветительскую и мемориальную деятельность, выявлять и изучать новые свидетельства преступлений нацистов и японского милитаризма в годы Второй мировой войны и соответствующие исторические материалы, а также проводить совместные памятные мероприятия на местах событий, изменивших ход Второй мировой войны", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

россия

китай

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне