Россия и КНР будут проводить совместные памятные мероприятия
Россия и КНР будут проводить мероприятия там, где изменился ход Второй мировой
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены проводить совместные памятные мероприятия на местах событий, изменивших ход Второй мировой войны.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны будут и далее осуществлять разноплановую просветительскую и мемориальную деятельность, выявлять и изучать новые свидетельства преступлений нацистов и японского милитаризма в годы Второй мировой войны и соответствующие исторические материалы, а также проводить совместные памятные мероприятия на местах событий, изменивших ход Второй мировой войны", - говорится в заявлении.