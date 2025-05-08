https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015806179.html

Россия и Китай выразили озабоченность риторикой некоторых стран

Россия и Китай выразили озабоченность риторикой некоторых стран - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай выразили озабоченность риторикой некоторых стран

Россия и Китай выражают серьезную озабоченность конфронтационной политикой и риторикой отдельных стран и их объединений. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:49:00+03:00

2025-05-08T15:49:00+03:00

2025-05-08T15:49:00+03:00

в мире

китай

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015801968_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_a1ac2f5e2da0a0eb539065a7be680780.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выражают серьезную озабоченность конфронтационной политикой и риторикой отдельных стран и их объединений. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Китай выражают серьезную озабоченность конфронтационной политикой и риторикой отдельных стран и их объединений. Стороны призывают прекратить вмешиваться во внутренние дела других государств, подрывать устоявшуюся архитектуру безопасности в различных регионах мира, создавать искусственные разделительные линии между странами и насаждать блоковое противостояние", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне