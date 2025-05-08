Россия и Китай выразили озабоченность риторикой некоторых стран
Россия и Китай выразили озабоченность конфронтационной политикой отдельных стран
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выражают серьезную озабоченность конфронтационной политикой и риторикой отдельных стран и их объединений.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
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"Россия и Китай выражают серьезную озабоченность конфронтационной политикой и риторикой отдельных стран и их объединений. Стороны призывают прекратить вмешиваться во внутренние дела других государств, подрывать устоявшуюся архитектуру безопасности в различных регионах мира, создавать искусственные разделительные линии между странами и насаждать блоковое противостояние", - говорится в документе.