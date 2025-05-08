https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015800160.html
Россия и Китай отметили героизм фронтовиков и тружеников тыла в годы ВОВ
Россия и Китай отметили героизм фронтовиков и тружеников тыла в годы ВОВ - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай отметили героизм фронтовиков и тружеников тыла в годы ВОВ
Россия и Китай благодарны фронтовикам и труженикам тыла за их героизм, проявленный в годы войны. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:22:00+03:00
2025-05-08T15:22:00+03:00
2025-05-08T15:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015794469_0:210:2994:1894_1920x0_80_0_0_77933cbcaf70288a6b1a298f235eae5b.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай благодарны фронтовикам и труженикам тыла за их героизм, проявленный в годы войны.Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля."Выражаем глубокое уважение фронтовикам и труженикам тыла за их ратный подвиг и трудовой героизм, проявленные в годы войны", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015794469_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_3057ae1359189f8c725ba094c0dd5b3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, россия, китай
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай
Россия и Китай отметили героизм фронтовиков и тружеников тыла в годы ВОВ
Россия и Китай выразили благодарность фронтовикам и труженикам тыла за героизм