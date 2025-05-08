https://ria.ru/20250508/zarplaty-2015718692.html

Названы инженерные и технические профессии с самыми высокими зарплатами

Названы инженерные и технические профессии с самыми высокими зарплатами - РИА Новости, 08.05.2025

Названы инженерные и технические профессии с самыми высокими зарплатами

Наиболее высокие зарплаты среди работников инженерных и технических специальностей в прошлом году были у геологов, проходчиков в горнодобывающей отрасли и... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T02:21:00+03:00

2025-05-08T02:21:00+03:00

2025-05-08T05:45:00+03:00

жкх

челябинская область

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Наиболее высокие зарплаты среди работников инженерных и технических специальностей в прошлом году были у геологов, проходчиков в горнодобывающей отрасли и специалистов нефтяной и газовой промышленности, свидетельствуют данные исследования сервиса "Профилум", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Профессиональные группы с наиболее высокой средней заработной платой среди инженерных и технических профессий в 2024 году: геолог - средняя заработная плата 112 тысяч рублей; специалист горнодобывающей отрасли - средняя заработная плата 108 тысяч рублей, наибольшую заработную плату получает проходчик (149 тысяч рублей); специалист нефтяной и газовой промышленности – 106 тысяч рублей", — говорится в исследовании. По данным сервиса, наибольший рост зарплат среди инженеров и технических специалистов отмечается в Бурятии и Башкирии - на 18%, а также в Новосибирской, Кемеровской и Челябинской областях — на 17%. В целом профессии в промышленности, строительстве, машиностроении, энергетике и смежных сферах составили в прошлом году 17% от числа всех опубликованных вакансий, это больше на 3% в сравнении с 2023 годом. Средняя зарплата в этих сферах выше среднерыночной на 15%. Для исследования проанализировали 3,8 миллиона вакансий, размещенных на цифровых сервисах по поиску работы в 2023–2024 годах, и 364,3 тысячи новых предложений за первый квартал этого года.

https://ria.ru/20250504/zarplaty-2014832169.html

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жкх, челябинская область