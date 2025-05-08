https://ria.ru/20250508/zakharova-2015562456.html

Мария Захарова: контакты с США восстанавливаются, дело непростое

Мария Захарова: контакты с США восстанавливаются, дело непростое - РИА Новости, 08.05.2025

Мария Захарова: контакты с США восстанавливаются, дело непростое

Накануне праздника Великой Победы официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости о том, как МИД и российские дипломаты... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:00:00+03:00

2025-05-08T10:00:00+03:00

2025-05-08T12:26:00+03:00

интервью

россия

мария захарова

сша

международные отношения

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Накануне праздника Великой Победы официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости о том, как МИД и российские дипломаты работают в этот юбилейный год, как лично она отпразднует этот день, а также о том, удалось ли познакомиться с новым официальным представителем Госдепа США Тэмми Брюс.— Мария Владимировна, впереди главное событие 80-летия Великой Победы — парад. Есть ли на данный момент информация о том, каких зарубежных лидеров мы можем увидеть среди гостей парада?— Я хотела бы с первой части вашего вопроса начать. С одной стороны, я понимаю, почему все говорят о том, что парад — главное событие юбилея Победы. Для нашего ведомства, как и для очень многих наших правительственных организаций, структур, гражданского общества, да и просто неравнодушных граждан, это стало частью ежедневной жизни. У нас наконец-то пришло осознание того, что без знания истории и не просто знания фактов, что чрезвычайно важно, документов, воспоминаний, но и знания в качестве той самой дани, которую мы отдаем памяти погибших, невозможно строить будущее. Второй момент: наконец-то мы осознали, что, к сожалению, время в 90-е было упущено. Не столько, наверное, осознанно, сколько, наверное, потому, что не все понимали, чему нам придется противостоять. Эта историческая память всегда в нас жила, но мы никогда не делали на ней особый акцент в 90-е годы. Мы считали, что это невозможно себе даже представить — то, чтобы мир перестал помнить то, через что прошел в ходе Второй мировой войны. Мы считали, что наших традиционных усилий по обучению в школах, вузах, по как раз таки памятным датам, и организации соответствующих мероприятий по помощи ветеранским организациям будет вполне достаточно. Что не нужно заниматься этим совершенно на ином уровне, и политическом, и информационном. Мы оказались тогда неправы, потому что нам в информационном политическом плане противостоял, теперь мы уже понимаем, враг с конкретной целью — уничтожения нашей исторической памяти, вымарывания роли Советского Союза, советского народа, из истории Второй мировой войны. Поэтому я прекрасно понимаю, что для очень многих людей именно парад является символическим главным событием, связанным и с международными отношениями, и с главным событием какой-то нашей эмоциональной жизни, того, что мы называем патриотизмом, любовью к Отечеству. Для огромного количества, если не сказать для большинства наших людей, это ежедневная жизнь, это существование, это тот самый кислород, без которого нельзя.Давайте возьмем бойцов на передовой, на СВО, это неразрывно для них. Они там видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению до конца нацизма и фашизма, к росту неонацизма. Они видят сами, к какому уродству это приводит. Давайте посмотрим на учителей, которые видят, что есть такое наступление на дошкольников, школьников, студентов с точки зрения информационного фронта, когда в интернете такое количество фейков, дезинформации, откровенной лжи в отношении наших героев, нашей страны, наших бойцов Второй мировой войны. С точки зрения историков, которые просто пришли в ужас от того, что происходит, от тех книг, которые выпускают на Западе, от тех фильмов, которые получают даже мировые премии. Посмотрите на наше гражданское общество, на военно-патриотические организации, на ветеранские организации, на организации, которые занимаются сохранением памяти и поддержанием истории, в том числе и еще существующих жизненных историй узников концлагерей. Для них разве это просто даты истории? Это ежедневная работа. Это не только колоссальный труд, но и смысл жизни. И слава богу, что наконец эти времена настали!Безусловно, мы все ждем 9 мая, мы готовимся. Вы видите, какое количество иностранных гостей уже на высшем уровне подтвердили свое участие, несмотря на те препятствия, которые им чинят, вот те самые наши недруги, вороги, враги, те, кто нам собирался объявлять очередное, как они это сформулировали, стратегическое поражение. Смотрите, какое количество представителей гражданского общества, политических деятелей, общественных деятелей, потомков, героев антигитлеровской коалиции к нам уже не готовы приехать, а готовятся приезжать. А какое количество журналистов, которые со всего мира приезжают именно для освещения парада 9 мая! Поэтому мы, конечно, готовимся к этому событию.Хочу подчеркнуть, что, особенно для российских дипломатов, эта тема ежедневных функциональных обязанностей, ежедневной собственной судьбы. О чем идет речь? О мемориальной работе, которая проводится внешнеполитическим ведомством за рубежом. Сохранность памятников, тех, о которых мы все знаем, тех, которые, слава богу, не разрушены, не осквернены. Это же ежедневная работа, учитывая, что прошло 80 лет, и памятники требовали и ремонта, и реставрации. И не от юбилея к юбилею, а на ежедневной основе! Второй момент, какое количество памятников, мемориальных табличек надгробий было снесено. Сейчас докатились до того, что Зеленский начал эксгумировать даже тела красноармейцев, пытаясь как-то, знаете, как будто вымарать полностью, вплоть до их останков, историю Красной армии из всего того, что связано со Второй мировой. Вот так подло, буквально перемещая их в какие-то другие места. Это я только по Украине пример привела, а ведь таких примеров огромное количество за последние десятилетия! К сожалению, это и Болгария, к сожалению, это страны Прибалтики, к сожалению, осквернению наши монументы подвергаются и в других странах. Что уж говорить про Польшу, где демонтированы десятки, больше скажу, сотни монументов, несмотря на двустороннее Соглашение о гарантиях и об обязанностях сторон, который был подписано между Россией и Польшей. Нашим дипломатам нужно не только следить за монументами, реставрировать их, привлекать ресурсы, возможности, но и заниматься отслеживанием фактов вандализма, которых, как вы прекрасно знаете и ваше агентство об этом регулярно сообщает, тоже, увы, немало.Следующая работа — это работа с ветеранами, с блокадниками, с людьми, которые волею судеб оказались за пределами нашей страны, в том числе и после развала Советского Союза. Речь здесь идет о помощи, поддержке, которую они получают, о решении социальных вопросов. Это, конечно, и награждение их памятными медалями. Это, безусловно, то внимание, которое они, конечно, заслужили, и которое им, я вам честно скажу, необходимо, особенно на фоне этой самой русофобии и переписывания истории. Ведь, по сути, защищать ветеранов некому, кроме как российским дипломатам и России в целом. Потому что им каждый день, если они, к примеру, находятся в странах Западной Европы, рассказывают небылицы о том, что они не герои. Или что были не концлагеря: например, Саласпилс теперь называется, представляете, не детским концлагерем, а детским трудовым лагерем. У кого-то даже до такого хватило, ну, не ума, а бессовестности! И, соответственно, эта моральная поддержка крайне важна. Этим тоже занимаются наши дипломаты. В преддверии 9 Мая в этом году только юбилейных медалей, которые посвящены 80-летию, было вручено нашими дипломатами более 6600. Представляете? И эта работа продолжается.Это и работа по бесконечному потоку материалов, требующих дезавуирования, работа, которую мы называем антифейком, противодействием фейкам. Это и статьи, которые пишут наши дипломаты, это и письма, и ноты дипломатические, это и встречи с общественностью, это и выступления на памятных мероприятиях. И, конечно, огромное количество мероприятий практического плана, выставки, концерты, встречи, лекции, интерактивные мероприятия, продвижение фильмов документальных, публикации на языках материалов, связанных с историей Второй мировой, для нас — Великой Отечественной войны. Поэтому для нас, для внешнеполитического ведомства России, для российских дипломатов, это часть нашей жизни. Вы вряд ли найдете хоть один брифинг официального представителя Министерства иностранных дел, в котором тема Второй мировой войны не звучала бы еженедельно. Это же не просто апеллирование к русскоязычной аудитории: мы синхронно переводим брифинги и на другие языки, и оперативно переводим их в печатном виде, и онлайн, в прямом эфире, переводим их на очень широкую мировую аудиторию. Это работа, которая ведется, не побоюсь этого слова, много лет на ежедневной основе. Какое количество материалов мы публикуем в социальных сетях, в аккаунтах Министерства иностранных дел, на различных платформах. Переводится все это на языки, открываются архивы. Соответственно, например, сейчас масса материалов была предоставлена ФСБ России, рассекреченных документов, столь важных сейчас для понимания, кто какую позицию занимал тогда, кто был честен, кто держал за пазухой и не только кулак, как мы сейчас понимаем, и кто сейчас вновь повторяет, в общем, то самое, что не удалось осуществить 80 лет назад. Эти материалы мы тут же оперативно доносим до мировой общественности.Но и, безусловно, особая роль — это у наших постоянных представительств при международных организациях. Вы видите, наше постпредство при ООН отстаивает правду о тех событиях почти на ежедневной основе. Это экспозиция, это и работа вместе, конечно, с центром, но там, на передовой, дипломатической передовой, по продвижению соответствующих резолюций о недопустимости героизации нацизма. Это и соответствующие памятные мероприятия и резолюции, посвященные непосредственно юбилею Победы 9 мая. Это поддержка наших коллективов, которые выступают за рубежом и которым это делать очень непросто, учитывая, что они подвергаются буквально чудовищным нападкам. Представляете, сколько можно об этом говорить? Подчеркну: для нас это не просто юбилейная дата, для нас это ежедневная работа, которая стала действительно по-настоящему жизнью, а для кого-то судьбой.— Не могу не спросить, чем для вас является праздник 9 Мая? Есть ли в вашей семье традиции, связанные с этим днем? И принимали ли вы когда-нибудь участие в шествии "Бессмертного" полка?— Вы знаете, я смотрю на георгиевскую ленту и хочу сказать, что ведь первыми, кто представил миру вот такой проект, не саму георгиевскую ленту в качестве сочетания цветов, это связано с нашей историей, а именно такой интерактивный, живой, настоящий и очень простой вроде бы проект, но ставший по-настоящему международным, если не сказать всемирным. Это же было ваше агентство. Это было примерно, я вам точно могу сказать, 2003-2004 годы. Что было тогда? Вот вы спрашиваете про традиции семьи. А у меня есть даже своя собственная традиция. И мы ее совершали вместе с агентством РИА Новости. Тогда, в 2004-м, когда я впервые увидела георгиевскую ленту, я поняла, что, хотя я и была молодым дипломатом, начинающим сотрудником, я поняла, что это уникальная возможность для того, чтобы наши посольства объединяли соотечественников, для которых тема Великой Отечественной является жизненно важной вот такой символикой, связанной непосредственно с Великой Отечественной, и при этом являющейся частью современного такого интерактива. Я начала просто звонить в агентство, спрашивать, а есть ли ленты, а как их получить? Тогда они были другого качества, они были более шелковые, более тонкие, не такие яркие, не такие рельефные. Помню, как первые мешки этих лент я повезла как раз в Нью-Йорк, где, тоже не поверите, но вы можете посмотреть, мы организовывали весной 2005 года выставку детского рисунка с одной из московских художественных школ. Вот сейчас Победу и историю Второй мировой Великой Отечественной войны рисуют все. И слава тебе, Господи! И дети на уроках рисования, и дети в кружках, и дети в художественных школах, да и в детских садах, – это является частью творческого процесса. Обратились и к истории семей: дети, внуки, правнуки, теперь уже и праправнуки. Родители пытаются собрать, все, что связано с наградами, с письмами, работают сайты министерства обороны, военно-исторических обществ, которые дают информацию относительно того, как наших предков, участвующих в Великой Отечественной, награждали, поощряли, фотографии там есть. То есть сейчас это стало частью действительно нашего бытия. Вот 2004-2005 год, взяв мешок георгиевских лент, и до этого проводя несколько занятий, прям несколько месяцев мы проводили занятия, это просто была моя такая гражданская инициатива. Хотя я так не называла это, мне просто казалось, что это, как-то само собой разумеющееся, я приехала в одну из московских художественных школ, и им предложила такой проект. На меня, конечно, посмотрели тогда, но поддержали, и ребята сделали потрясающие рисунки. Мы их оцифровали и привезли эту выставку, как для визуальной экспозиции прямо непосредственно в штаб-квартире ООН, так и записали на диски, которые стали доступными. Но мы пошли еще дальше, мы перевели все на английский язык, мы сделали брошюры, мы сделали афиши. И я поехала сама с этим проектом, стояла непосредственно в коридорах ООН, практически чуть ли экскурсии проводила. С того момента много что изменилось, много что поменялось, но я тогда, мне кажется, поняла, что если ты хочешь, то в независимости, от того, являешься ли ты начинающим сотрудником или ты уже маститый, именитый, у тебя много возможностей, есть ли у тебя для этого какая-то материально-техническая база, главное – твое желание. Если у тебя есть желание, ты можешь даже сделать так, чтобы через океан рассказать людям о том, что для нас является экзистенциальным, что для нас является частью нашей жизни и нашего будущего, без чего мы не можем состояться ни как индивидуум, ни как общность. Представляете, ни с чего! Кто-то помогал, кто-то поддерживал, не было никаких, как сейчас принято говорить, бюджетов. Но мы это сделали! Подходили американцы, подходили дипломаты из других стран. Это было действительно мощно. Еще одна история, связанная тоже с ООН. Это была другая сторона Великой Отечественной и Второй мировой. Был такой фантастический, к сожалению, не так давно умер, Геннадий Добров, художник, который рисовал ветеранов Великой Отечественной, тех, кто пришел и возвращался домой не только с наградами, не только с честью и славой, но и с инвалидностью, причем с очень тяжелыми последствиями, без рук, без ног. Он рисовал войну, рисовал победу, он рисовал историю Второй мировой войны как бы через историю конкретного человека, который приходил домой, еще раз говорю, и во многом начинал жизнь буквально заново. И порой очень тяжело, но ведь это же огромное количество людей, которые были вынуждены преодолевать не только последствия разрухи, учиненной нацистами, но и придумывать, как им жить заново с учетом их тяжелейших ранений. И мы организовали, это был еще информационный центр ООН в Москве, выставку работ Геннадия Доброва, опять же, в стенах штаб-квартиры ООН. Выставка настолько потрясла и, опять же, ООНовских дипломатов, и общественность, приходили ветераны, что ее попросили даже отправить, я помню, тогда в Бостон.И таких своих традиций, своих собственных, личных, у меня немало. Я использую каждую возможность для того, чтобы не только для самой себя сохранять память, но делать так, чтобы она стала достоянием как можно большего количества людей, всех возрастов. Чтобы через эмоции, через рассказы, через апеллирование к фактам, через документы, через фильмы, через рисунки, через воспоминания, максимально широко об этом говорить на, опять же, мировую аудиторию.А что касается семьи, действительно, мы в этот день стараемся собираться. Нет уже, конечно, с нами ни наших дедушек, моих дедушек, ни бабушек. Оба прошли всю войну, бабушки работали, были работниками тыла. Одна работала на вертолетном заводе, куда я, надеюсь, на днях как раз-таки поеду по их приглашению, когда они узнали из моего рассказа, проверили по картотеке, позвонили, сказали, что действительно, ждем, приезжайте. Я обязательно со своей семьей туда съезжу на днях до 9 мая и посмотрю на тот завод, где работала моя бабушка. Вторая работала по ночам, будучи студенткой в Перми в эвакуации. Их, молодых девушек, брали для того, чтобы они делали снаряды. Не осталось никаких сведений, никаких документов на этот счет, но осталась ее память, которую мы храним.— Спасибо вам большое, Мария Владимировна. Если позволите, я перейду к международному аспекту. Глава МИД России Сергей Викторович Лавров уже встречался со своим новым американским визави. Была ли у вас возможность познакомиться с новым официальным представителем Госдепа США Тэмми Брюс? Как складываются с ней отношения?— Ну, только заочно, по комментариям.— Пока в таком формате, да?— Пока в таком формате.— Как в Москве оценивают контакты России и США по Украине и роль США в качестве посредника по украинскому регулированию? При новой администрации прошло уже несколько раундов переговоров. Как вы можете прокомментировать, может быть, их итоги?— Ну, мне кажется, стоит говорить, наверное, не столько о посреднической роли Соединенных Штатов, сколько о восстановлении контактов России с Вашингтоном, которые были разрушены намеренно предыдущей администрацией. Эти контакты восстанавливаются, учитывая, что они находились в абсолютных руинах, дело, конечно, это непростое, но оно идет по целому ряду треков. Вы же видите, это и контакты, в том числе и консультации дипломатов. Тональность была задана министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым и его коллегой Марко Рубио, госсекретарем США. Это, безусловно, и контакты по линии, того же самого бизнес-сообщества. Где-то есть и контакты, и, я имею в виду, где-то проходят, в том числе и за рубежом, контакты по направлению наших парламентариев, наши сенаторы также общаются со своими американскими визави. Поэтому, так сказать, это восстановление, оно идет по целому ряду направлений. Это только я несколько из них перечислила. Есть и конкретные результаты, о которых уже было объявлено. Идет конкретная проработка относительно, даже не знаю, как сказать, улучшения или приводу к какой-то нормальности или к элементам нормальности деятельности наших посольств. Есть контакты и есть результаты по итогам контактов, это, как вы видите, обмены с заключёнными. Ну, опять же, несколько примеров. Поэтому, да, эта работа ведется. Она непростая, об этом говорил Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, неоднократно. Но она ведется. Естественно, я не могу не сказать, но я думаю, что вы прекрасно понимаете, знаете лучше меня относительно контактов на высшем уровне, которые состоялись и, естественно, обозначили те ключевые моменты, которые стороны видят.— Спасибо большое за интервью.

https://ria.ru/20250507/tramp-2015453978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Празднование Дня Победы и восстановление контактов между Россией и США. Полное интервью Марии Захаровой Празднование Дня Победы и восстановление контактов между Россией и США. Полное интервью Марии Захаровой 2025-05-08T10:00 true PT25M00S

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интервью, россия, мария захарова, сша, международные отношения