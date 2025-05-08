https://ria.ru/20250508/zaharova-2015841251.html

Захарова рассказала о мероприятиях в МИД по чествованию ветеранов

Захарова рассказала о мероприятиях в МИД по чествованию ветеранов - РИА Новости, 08.05.2025

Захарова рассказала о мероприятиях в МИД по чествованию ветеранов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о том, как чествуют в МИД России ветеранов Великой Отечественной войны. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:27:00+03:00

2025-05-08T18:27:00+03:00

2025-05-08T18:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

ленинград

мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о том, как чествуют в МИД России ветеранов Великой Отечественной войны. "Департамент кадров ежемесячно принимает участие в чествовании ветеранов МИД России, а также оказывает Совету ветеранов войны и труда министерства поддержку в проведении мероприятий по случаю памятных дат, в том числе с участием руководства МИД", - рассказала она. По ее словам, "в текущем году кадры совместно с загранучреждениями организовали торжественное вручение 6625 юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (по состоянию на 30 апреля)". Она заметила, что, в "большинстве случаев награждение осуществляется лично послами и генеральными консулами в рамках торжественных приемов, а также, с учетом преклонного возраста наших героев, на дому и в медико-социальных учреждениях". "Практически все из них получили памятные подарки от руководителей российских дипломатических представительств", - поделилась Захарова. Она добавила, что "сотрудники российских загранучреждений за рубежом и центрального аппарата министерства также регулярно проводят сбор денежных средств для Совета ветеранов войны и труда, направленных на различные меры поддержки его членов". "Кроме того, в качестве дани памяти нынешних поколений работников МИД России ветеранам дипслужбы готовится к изданию сборник документальных очерков о послах и генеральных консулах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, под названием "Из окопов в дипломаты". В ближайшее время он выйдет в свет", - поделилась она. Захарова также рассказала, что "ГлавУпДК при МИД России традиционно оказывает благотворительную помощь Совету ветеранов войны и труда". "В Год защитника Отечества в качестве материальной поддержки выделяется 15,5 миллиона рублей, из которых 10,5 миллиона рублей уже передано ветеранской организации", - указала она. Она напомнила, что "24 апреля в стенах министерства было организовано выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, на который были также приглашены мидовские ветераны". "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне российские загранучреждения уделяют особое внимание ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, проживающим в иностранных государствах. Как и в предыдущие годы, ветеранам переданы персональные поздравления президента Российской Федерации с Днём Победы", - рассказала Захарова.

https://ria.ru/20250508/mid-2015757595.html

https://ria.ru/20250508/zaharova-2015754893.html

https://ria.ru/20250508/zaharova-2015743225.html

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общество, россия, ленинград, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне