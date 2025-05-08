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Захарова рассказала о мероприятиях в МИД по чествованию ветеранов - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:27 08.05.2025 (обновлено: 18:28 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/zaharova-2015841251.html
Захарова рассказала о мероприятиях в МИД по чествованию ветеранов
Захарова рассказала о мероприятиях в МИД по чествованию ветеранов - РИА Новости, 08.05.2025
Захарова рассказала о мероприятиях в МИД по чествованию ветеранов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о том, как чествуют в МИД России ветеранов Великой Отечественной войны. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:27:00+03:00
2025-05-08T18:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
ленинград
мария захарова
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о том, как чествуют в МИД России ветеранов Великой Отечественной войны. "Департамент кадров ежемесячно принимает участие в чествовании ветеранов МИД России, а также оказывает Совету ветеранов войны и труда министерства поддержку в проведении мероприятий по случаю памятных дат, в том числе с участием руководства МИД", - рассказала она. По ее словам, "в текущем году кадры совместно с загранучреждениями организовали торжественное вручение 6625 юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (по состоянию на 30 апреля)". Она заметила, что, в "большинстве случаев награждение осуществляется лично послами и генеральными консулами в рамках торжественных приемов, а также, с учетом преклонного возраста наших героев, на дому и в медико-социальных учреждениях". "Практически все из них получили памятные подарки от руководителей российских дипломатических представительств", - поделилась Захарова. Она добавила, что "сотрудники российских загранучреждений за рубежом и центрального аппарата министерства также регулярно проводят сбор денежных средств для Совета ветеранов войны и труда, направленных на различные меры поддержки его членов". "Кроме того, в качестве дани памяти нынешних поколений работников МИД России ветеранам дипслужбы готовится к изданию сборник документальных очерков о послах и генеральных консулах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, под названием "Из окопов в дипломаты". В ближайшее время он выйдет в свет", - поделилась она. Захарова также рассказала, что "ГлавУпДК при МИД России традиционно оказывает благотворительную помощь Совету ветеранов войны и труда". "В Год защитника Отечества в качестве материальной поддержки выделяется 15,5 миллиона рублей, из которых 10,5 миллиона рублей уже передано ветеранской организации", - указала она. Она напомнила, что "24 апреля в стенах министерства было организовано выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, на который были также приглашены мидовские ветераны". "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне российские загранучреждения уделяют особое внимание ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, проживающим в иностранных государствах. Как и в предыдущие годы, ветеранам переданы персональные поздравления президента Российской Федерации с Днём Победы", - рассказала Захарова.
https://ria.ru/20250508/mid-2015757595.html
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общество, россия, ленинград, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ленинград, Мария Захарова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Захарова рассказала о мероприятиях в МИД по чествованию ветеранов

Захарова: МИД организовал вручение медалей "80 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов"

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о том, как чествуют в МИД России ветеранов Великой Отечественной войны.
"Департамент кадров ежемесячно принимает участие в чествовании ветеранов МИД России, а также оказывает Совету ветеранов войны и труда министерства поддержку в проведении мероприятий по случаю памятных дат, в том числе с участием руководства МИД", - рассказала она. По ее словам, "в текущем году кадры совместно с загранучреждениями организовали торжественное вручение 6625 юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (по состоянию на 30 апреля)".
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Она заметила, что, в "большинстве случаев награждение осуществляется лично послами и генеральными консулами в рамках торжественных приемов, а также, с учетом преклонного возраста наших героев, на дому и в медико-социальных учреждениях".
"Практически все из них получили памятные подарки от руководителей российских дипломатических представительств", - поделилась Захарова.
Она добавила, что "сотрудники российских загранучреждений за рубежом и центрального аппарата министерства также регулярно проводят сбор денежных средств для Совета ветеранов войны и труда, направленных на различные меры поддержки его членов".
"Кроме того, в качестве дани памяти нынешних поколений работников МИД России ветеранам дипслужбы готовится к изданию сборник документальных очерков о послах и генеральных консулах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, под названием "Из окопов в дипломаты". В ближайшее время он выйдет в свет", - поделилась она.
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Захарова также рассказала, что "ГлавУпДК при МИД России традиционно оказывает благотворительную помощь Совету ветеранов войны и труда".
"В Год защитника Отечества в качестве материальной поддержки выделяется 15,5 миллиона рублей, из которых 10,5 миллиона рублей уже передано ветеранской организации", - указала она.
Она напомнила, что "24 апреля в стенах министерства было организовано выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, на который были также приглашены мидовские ветераны".
"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне российские загранучреждения уделяют особое внимание ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, проживающим в иностранных государствах. Как и в предыдущие годы, ветеранам переданы персональные поздравления президента Российской Федерации с Днём Победы", - рассказала Захарова.
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