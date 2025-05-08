https://ria.ru/20250508/zaharova-2015754893.html
Захарова планирует посетить вертолетный завод, где работала ее бабушка
Захарова планирует посетить вертолетный завод, где работала ее бабушка - РИА Новости, 08.05.2025
Захарова планирует посетить вертолетный завод, где работала ее бабушка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, что планирует в ближайшие дни посетить вертолетный завод, где работала в годы Второй РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:05:00+03:00
2025-05-08T11:05:00+03:00
2025-05-08T11:05:00+03:00
пермь
мария захарова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, что планирует в ближайшие дни посетить вертолетный завод, где работала в годы Второй мировой войны ее бабушка. "А что касается семьи, действительно, мы в этот день стараемся собираться. Нет уже, конечно, с нами ни наших дедушек, моих дедушек, ни бабушек", - поделилась она. По ее словам, "оба прошли всю войну, бабушки работали, были работниками тыла". "Одна работала на вертолетном заводе, куда я, надеюсь, на днях как раз-таки поеду по их приглашению", - сообщила Захарова. Она рассказала, что, когда на заводе "узнали из моего рассказа (о бабушке), проверили по картотеке, позвонили, сказали, что действительно, ждём, приезжайте". "Я обязательно со своей семьёй туда съезжу на днях до 9 мая и посмотрю на тот завод, где работала моя бабушка", - поделилась Захарова. По ее словам, "вторая (бабушка) работала по ночам, будучи студенткой в Перми в эвакуации". "Их, молодых девушек брали для того, чтобы они делали снаряды. Не осталось никаких сведений, никаких документов на этот счёт, но осталась её память, которую мы храним", - заключила она.
https://ria.ru/20250508/zakharova-2015730157.html
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пермь, мария захарова
Захарова планирует посетить вертолетный завод, где работала ее бабушка
Захарова планирует посетить завод, где в годы войны работала ее бабушка