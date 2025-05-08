https://ria.ru/20250508/zaharova-2015743225.html

Захарова рассказала о своей традиции, связанной с георгиевской ленточкой

Захарова рассказала о своей традиции, связанной с георгиевской ленточкой - РИА Новости, 08.05.2025

Захарова рассказала о своей традиции, связанной с георгиевской ленточкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своей собственной традиции, связанной с георгиевской ленточкой. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:01:00+03:00

2025-05-08T10:01:00+03:00

2025-05-08T10:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

нью-йорк (город)

мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своей собственной традиции, связанной с георгиевской ленточкой. В интервью РИА Новости она напомнила, что агентство РИА Новости было "первыми, кто представил миру вот такой проект, не саму георгиевскую ленту в качестве сочетания цветов, это связано с нашей историей, а именно такой интерактивный, живой, настоящий и очень простой вроде бы проект, но ставший по-настоящему международным, если не сказать всемирным". "Это было примерно, я вам точно могу сказать, 2003-2004 годы", - дополнила она. "Вот вы спрашиваете про традиции семьи. А у меня есть даже своя собственная традиция. И мы ее совершали вместе с агентством РИА Новости", - заметила Захарова. По ее словам, "тогда, в 2004-м, когда я впервые увидела георгиевскую ленту, я поняла, что, хотя я и была молодым дипломатом, начинающим сотрудником, я поняла, что это уникальная возможность для того, чтобы наши посольства объединяли соотечественников, для которых тема Великой Отечественной является жизненно важной, вот такой символикой, связанной непосредственно с Великой Отечественной, и при этом являющейся частью современного такого интерактива". "Я начала просто звонить в агентство, спрашивать, а есть ли ленты, а как их получить? Тогда они были другого качества, они были более шелковые, более тонкие, не такие яркие, не такие рельефные", - добавила Захарова. Она заметила, что "первые мешки этих лент я повезла как раз в Нью-Йорк, где, тоже не поверите, но вы можете посмотреть, мы организовывали весной 2005 года выставку детского рисунка с одной из московских художественных школ".

https://ria.ru/20250506/gosduma-2015180227.html

https://ria.ru/20250424/vov-2013139326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нью-йорк (город), мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне