Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о своей традиции, связанной с георгиевской ленточкой - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:01 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/zaharova-2015743225.html
Захарова рассказала о своей традиции, связанной с георгиевской ленточкой
Захарова рассказала о своей традиции, связанной с георгиевской ленточкой - РИА Новости, 08.05.2025
Захарова рассказала о своей традиции, связанной с георгиевской ленточкой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своей собственной традиции, связанной с георгиевской ленточкой. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:01:00+03:00
2025-05-08T10:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
нью-йорк (город)
мария захарова
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137677/28/1376772893_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_d47bcefd4e77dc4de6ce9f911055f6d3.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своей собственной традиции, связанной с георгиевской ленточкой. В интервью РИА Новости она напомнила, что агентство РИА Новости было "первыми, кто представил миру вот такой проект, не саму георгиевскую ленту в качестве сочетания цветов, это связано с нашей историей, а именно такой интерактивный, живой, настоящий и очень простой вроде бы проект, но ставший по-настоящему международным, если не сказать всемирным". "Это было примерно, я вам точно могу сказать, 2003-2004 годы", - дополнила она. "Вот вы спрашиваете про традиции семьи. А у меня есть даже своя собственная традиция. И мы ее совершали вместе с агентством РИА Новости", - заметила Захарова. По ее словам, "тогда, в 2004-м, когда я впервые увидела георгиевскую ленту, я поняла, что, хотя я и была молодым дипломатом, начинающим сотрудником, я поняла, что это уникальная возможность для того, чтобы наши посольства объединяли соотечественников, для которых тема Великой Отечественной является жизненно важной, вот такой символикой, связанной непосредственно с Великой Отечественной, и при этом являющейся частью современного такого интерактива". "Я начала просто звонить в агентство, спрашивать, а есть ли ленты, а как их получить? Тогда они были другого качества, они были более шелковые, более тонкие, не такие яркие, не такие рельефные", - добавила Захарова. Она заметила, что "первые мешки этих лент я повезла как раз в Нью-Йорк, где, тоже не поверите, но вы можете посмотреть, мы организовывали весной 2005 года выставку детского рисунка с одной из московских художественных школ".
https://ria.ru/20250506/gosduma-2015180227.html
https://ria.ru/20250424/vov-2013139326.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137677/28/1376772893_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_929218f848a2430902e506414a15b735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нью-йорк (город), мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Нью-Йорк (город), Мария Захарова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Захарова рассказала о своей традиции, связанной с георгиевской ленточкой

Захарова рассказала, что у нее есть собственная традиция с георгиевской лентой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своей собственной традиции, связанной с георгиевской ленточкой.
В интервью РИА Новости она напомнила, что агентство РИА Новости было "первыми, кто представил миру вот такой проект, не саму георгиевскую ленту в качестве сочетания цветов, это связано с нашей историей, а именно такой интерактивный, живой, настоящий и очень простой вроде бы проект, но ставший по-настоящему международным, если не сказать всемирным". "Это было примерно, я вам точно могу сказать, 2003-2004 годы", - дополнила она.
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки
6 мая, 02:40
"Вот вы спрашиваете про традиции семьи. А у меня есть даже своя собственная традиция. И мы ее совершали вместе с агентством РИА Новости", - заметила Захарова.
По ее словам, "тогда, в 2004-м, когда я впервые увидела георгиевскую ленту, я поняла, что, хотя я и была молодым дипломатом, начинающим сотрудником, я поняла, что это уникальная возможность для того, чтобы наши посольства объединяли соотечественников, для которых тема Великой Отечественной является жизненно важной, вот такой символикой, связанной непосредственно с Великой Отечественной, и при этом являющейся частью современного такого интерактива".
"Я начала просто звонить в агентство, спрашивать, а есть ли ленты, а как их получить? Тогда они были другого качества, они были более шелковые, более тонкие, не такие яркие, не такие рельефные", - добавила Захарова. Она заметила, что "первые мешки этих лент я повезла как раз в Нью-Йорк, где, тоже не поверите, но вы можете посмотреть, мы организовывали весной 2005 года выставку детского рисунка с одной из московских художественных школ".
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
24 апреля, 11:55
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияНью-Йорк (город)Мария Захарова80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала