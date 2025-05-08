Рейтинг@Mail.ru
Юрист напомнил об ответственности за осквернение памятников воинской славы - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
03:28 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/yurist-2015721242.html
Юрист напомнил об ответственности за осквернение памятников воинской славы
Юрист напомнил об ответственности за осквернение памятников воинской славы - РИА Новости, 08.05.2025
Юрист напомнил об ответственности за осквернение памятников воинской славы
Граждане РФ за осквернение символов воинской славы, мемориальных захоронений, памятников, стел и обелисков могут получить штраф до 5 миллионов рублей или... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:28:00+03:00
2025-05-08T03:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
московская область (подмосковье)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012692688_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_de485e5fa2d9b4ee38ae783da5edf226.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Граждане РФ за осквернение символов воинской славы, мемориальных захоронений, памятников, стел и обелисков могут получить штраф до 5 миллионов рублей или наказание в виде лишения свободы до пяти лет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафом до 5 миллионов рублей", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что юридическим лицам за это грозит штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей. "За уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, уголовное наказание предусматривает штраф в размере до 5 миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет", - заключил Хаминский.
https://ria.ru/20250506/gosduma-2015180227.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012692688_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e0f762165322d77f99f1dea6b96566a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Юрист напомнил об ответственности за осквернение памятников воинской славы

Юрист Хаминский: осквернение памятников воинской славы грозит сроком и штрафом

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПамятник всем жертвам Великой Отечественной войны "Трагедия народов"
Памятник всем жертвам Великой Отечественной войны Трагедия народов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Памятник всем жертвам Великой Отечественной войны "Трагедия народов" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Граждане РФ за осквернение символов воинской славы, мемориальных захоронений, памятников, стел и обелисков могут получить штраф до 5 миллионов рублей или наказание в виде лишения свободы до пяти лет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафом до 5 миллионов рублей", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что юридическим лицам за это грозит штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей.
"За уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, уголовное наказание предусматривает штраф в размере до 5 миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет", - заключил Хаминский.
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки
6 мая, 02:40
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала