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Юрист напомнил об ответственности за осквернение памятников воинской славы
Юрист напомнил об ответственности за осквернение памятников воинской славы - РИА Новости, 08.05.2025
Юрист напомнил об ответственности за осквернение памятников воинской славы
Граждане РФ за осквернение символов воинской славы, мемориальных захоронений, памятников, стел и обелисков могут получить штраф до 5 миллионов рублей или... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:28:00+03:00
2025-05-08T03:28:00+03:00
2025-05-08T03:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
московская область (подмосковье)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Граждане РФ за осквернение символов воинской славы, мемориальных захоронений, памятников, стел и обелисков могут получить штраф до 5 миллионов рублей или наказание в виде лишения свободы до пяти лет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафом до 5 миллионов рублей", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что юридическим лицам за это грозит штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей. "За уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, уголовное наказание предусматривает штраф в размере до 5 миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет", - заключил Хаминский.
https://ria.ru/20250506/gosduma-2015180227.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Юрист напомнил об ответственности за осквернение памятников воинской славы
Юрист Хаминский: осквернение памятников воинской славы грозит сроком и штрафом