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В Японии двое мужчин проникли в школу, пострадали четверо преподавателей
В Японии двое мужчин проникли в школу, пострадали четверо преподавателей - РИА Новости, 08.05.2025
В Японии двое мужчин проникли в школу, пострадали четверо преподавателей
Двое мужчин проникли в здание начальной школы в японском городе Татикава столичного региона, пострадали четверо преподавателей, передает телеканал NHK. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T06:11:00+03:00
2025-05-08T06:11:00+03:00
2025-05-08T12:27:00+03:00
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ТОКИО, 8 мая - РИА Новости. Двое мужчин проникли в здание начальной школы в японском городе Татикава столичного региона, пострадали четверо преподавателей, передает телеканал NHK. По данным местной полиции, проникновение в школу произошло около 11 часов по местному времени (05.00 мск). Двое неизвестных мужчин разбили окно и проникли в здание школы, после чего были задержаны преподавателями образовательного учреждения до прибытия полиции. В результате инцидента четверо учителей пострадали, но угрозы их жизни нет. Пострадавших среди учеников нет. Мотивы мужчин в настояще время неизвестны.
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в мире, япония
В Японии двое мужчин проникли в школу, пострадали четверо преподавателей
NHK: в Японии двое мужчин проникли в школу, пострадали четверо учителей