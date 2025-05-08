https://ria.ru/20250508/yaponiya-2015727425.html

В Японии двое мужчин проникли в школу, пострадали четверо преподавателей

В Японии двое мужчин проникли в школу, пострадали четверо преподавателей - РИА Новости, 08.05.2025

В Японии двое мужчин проникли в школу, пострадали четверо преподавателей

Двое мужчин проникли в здание начальной школы в японском городе Татикава столичного региона, пострадали четверо преподавателей, передает телеканал NHK. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T06:11:00+03:00

2025-05-08T06:11:00+03:00

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ТОКИО, 8 мая - РИА Новости. Двое мужчин проникли в здание начальной школы в японском городе Татикава столичного региона, пострадали четверо преподавателей, передает телеканал NHK. По данным местной полиции, проникновение в школу произошло около 11 часов по местному времени (05.00 мск). Двое неизвестных мужчин разбили окно и проникли в здание школы, после чего были задержаны преподавателями образовательного учреждения до прибытия полиции. В результате инцидента четверо учителей пострадали, но угрозы их жизни нет. Пострадавших среди учеников нет. Мотивы мужчин в настояще время неизвестны.

https://ria.ru/20250501/yaponiya-2014556508.html

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