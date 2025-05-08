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Большинство россиян одобряют длинные выходные в мае - РИА Новости, 08.05.2025
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05:09 08.05.2025
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Большинство россиян одобряют длинные выходные в мае
Большинство россиян одобряют длинные выходные в мае - РИА Новости, 08.05.2025
Большинство россиян одобряют длинные выходные в мае
Большинство россиян приветствует длинные выходные в мае, и лишь 7% жителей страны недовольны такой практикой, показало исследование SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
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общество
россия
праздник весны и труда
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Большинство россиян приветствует длинные выходные в мае, и лишь 7% жителей страны недовольны такой практикой, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Семь из десяти опрошенных положительно восприняли эту новость: "Хорошо отдохнуть полезно для здоровья"; "Обработку приусадебных участков никто не отменял". А 7% высказались против: "Работать нужно, а не отдыхать", - уверены респонденты. В исследование приняло участие 1600 россиян. Еще 18% восприняли майские выходные равнодушно, а 7% затруднились с ответом. Эти люди заявили: "С одной стороны хорошо, с другой - не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим". Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам (75% против 61% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 71%, а среди граждан старше 45 лет - только 65%. Согласно постановлению правительства РФ, в этом году на майские праздники жители страны отдыхают дважды по четыре дня: 1-4 и 8-11 мая.
https://ria.ru/20250501/rossijane-2014605809.html
https://ria.ru/20250507/may-1855644309.html
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общество, россия, праздник весны и труда
Общество, Россия, Праздник Весны и Труда
Большинство россиян одобряют длинные выходные в мае

SuperJob: большинство россиян приветствует длинные выходные в мае

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОтдых в парке
Отдых в парке - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Большинство россиян приветствует длинные выходные в мае, и лишь 7% жителей страны недовольны такой практикой, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Семь из десяти опрошенных положительно восприняли эту новость: "Хорошо отдохнуть полезно для здоровья"; "Обработку приусадебных участков никто не отменял". А 7% высказались против: "Работать нужно, а не отдыхать", - уверены респонденты. В исследование приняло участие 1600 россиян.
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Еще 18% восприняли майские выходные равнодушно, а 7% затруднились с ответом. Эти люди заявили: "С одной стороны хорошо, с другой - не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим".
Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам (75% против 61% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 71%, а среди граждан старше 45 лет - только 65%.
Согласно постановлению правительства РФ, в этом году на майские праздники жители страны отдыхают дважды по четыре дня: 1-4 и 8-11 мая.
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