https://ria.ru/20250508/vsu-2015775372.html
ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области
ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 08.05.2025
ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области
ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу РФ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:10:00+03:00
2025-05-08T13:10:00+03:00
2025-05-08T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу РФ, сообщило Минобороны РФ."Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 4 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.
https://ria.ru/20250507/tramp-2015688533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области
ВСУ попытались прорваться в Курскую область, атаковали в районе Дзержинска