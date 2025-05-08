https://ria.ru/20250508/vsu-2015747623.html

ВСУ за сутки выпустили около 150 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили около 150 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 08.05.2025

ВСУ за сутки выпустили около 150 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область около 150 снарядами, легкое ранение получила женщина, сообщил в четверг глава региона... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:26:00+03:00

2025-05-08T10:26:00+03:00

2025-05-08T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область около 150 снарядами, легкое ранение получила женщина, сообщил в четверг глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 147 снарядов и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 23 дрона были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, коммерческом объекте и 13 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Пороз, Почаево и Сподарюшино подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 9 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 130 боеприпасов в ходе 21 обстрела и совершены атаки 21 беспилотника", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе два поселка атакованы двумя беспилотниками. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников. В Волоконовском районе хутор Старый обстреляли пятью боеприпасами, в селе Тишанка с беспилотника сброшено взрывное устройство. В Шебекинском округе по пяти населенным пунктам выпущено три боеприпаса и совершены атаки 19 беспилотников. В городе Шебекино в результате атаки дрона ранена женщина. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250508/opasnost-2015729795.html

https://ria.ru/20250429/podderzhka-2014212402.html

белгородская область

украина

белгородский район

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков