ВСУ за сутки выпустили около 150 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 147 снарядов, пострадала женщина
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область около 150 снарядами, легкое ранение получила женщина, сообщил в четверг глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 147 снарядов и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 23 дрона были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, коммерческом объекте и 13 транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Пороз, Почаево и Сподарюшино подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 9 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 130 боеприпасов в ходе 21 обстрела и совершены атаки 21 беспилотника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе два поселка атакованы двумя беспилотниками. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников. В Волоконовском районе хутор Старый обстреляли пятью боеприпасами, в селе Тишанка с беспилотника сброшено взрывное устройство. В Шебекинском округе по пяти населенным пунктам выпущено три боеприпаса и совершены атаки 19 беспилотников. В городе Шебекино в результате атаки дрона ранена женщина.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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