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Жители Кишинева зажгли 1418 свечей в память о ВОВ - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:40 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/vov-2015878507.html
Жители Кишинева зажгли 1418 свечей в память о ВОВ
Жители Кишинева зажгли 1418 свечей в память о ВОВ - РИА Новости, 08.05.2025
Жители Кишинева зажгли 1418 свечей в память о ВОВ
Жители Кишинева собрались в четверг вечером у мемориала "Вечность", чтобы зажечь 1418 свечей - по одной за каждый день Великой Отечественной войны, передает... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:40:00+03:00
2025-05-08T21:40:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Жители Кишинева собрались в четверг вечером у мемориала "Вечность", чтобы зажечь 1418 свечей - по одной за каждый день Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. В акции памяти приняли участие представители общественности, политики и рядовые граждане. Многие пришли с цветами, чтобы почтить память погибших в войне 1941-1945 годов. Организаторами мероприятия выступили представители оппозиционной Партии коммунистов, партии "Будущее Молдовы" и блока "Победа". Они предоставили каждому желающему возможность самостоятельно зажечь свечи. С 2010 года акция "1418 дней войны" стала традиционной в Молдавии. Каждая свеча символизирует один день и ночь Великой Отечественной войны и подвиг тех, кто отдал свои жизни за свободу и Победу. Ранее в четверг на мемориальный комплекс "Вечность" была доставлена частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Представители блока "Победа" смогли привезти огонь в Кишинев, несмотря на то, что несколько активистов подверглись дополнительному досмотру в аэропорту. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной Армии, из которых 250 тысяч были награждены, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015878096.html
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015853256.html
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в мире, молдавия, кишинев, москва, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Жители Кишинева зажгли 1418 свечей в память о ВОВ

Жители Кишинева зажгли 1418 свечей в память о ВОВ у мемориала "Вечность"

© Sputnik / OsmatescoМемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе
Мемориальный комплекс Вечность в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Osmatesco
Мемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Жители Кишинева собрались в четверг вечером у мемориала "Вечность", чтобы зажечь 1418 свечей - по одной за каждый день Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
В акции памяти приняли участие представители общественности, политики и рядовые граждане. Многие пришли с цветами, чтобы почтить память погибших в войне 1941-1945 годов.
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Организаторами мероприятия выступили представители оппозиционной Партии коммунистов, партии "Будущее Молдовы" и блока "Победа". Они предоставили каждому желающему возможность самостоятельно зажечь свечи.
С 2010 года акция "1418 дней войны" стала традиционной в Молдавии. Каждая свеча символизирует один день и ночь Великой Отечественной войны и подвиг тех, кто отдал свои жизни за свободу и Победу.
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Ранее в четверг на мемориальный комплекс "Вечность" была доставлена частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Представители блока "Победа" смогли привезти огонь в Кишинев, несмотря на то, что несколько активистов подверглись дополнительному досмотру в аэропорту.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной Армии, из которых 250 тысяч были награждены, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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