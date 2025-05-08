https://ria.ru/20250508/vov-2015863091.html

В Туркмении школьники представили спектакль о юных героях ВОВ

В Туркмении школьники представили спектакль о юных героях ВОВ - РИА Новости, 08.05.2025

В Туркмении школьники представили спектакль о юных героях ВОВ

Торжественное театрализованное представление, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в совместной туркмено-российской средней... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:12:00+03:00

2025-05-08T20:12:00+03:00

2025-05-08T20:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ашхабад

туркмения

в мире

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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АШХАБАД, 8 мая – РИА Новости. Торжественное театрализованное представление, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости. Спектакль "Дети-Герои: Маленькие воины Великой страны" был посвящен памяти детей, участвовавших в военных действиях и переживших тяготы войны. В постановке учащиеся школы представили истории юных героев: Тани Савичевой, Вали Котика, Аркадия Каманина, Марата Казея и Лины Орловой. Сценическая композиция включала десять тематических сцен, демонстрирующих мужество и героизм детей в годы войны. Особое внимание было уделено символической сцене "Минута Молчания", во время которой звучали имена погибших юных героев. Финальная часть представления была посвящена акции "Бессмертный полк". Учащиеся вышли на сцену с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны, подчеркивая неразрывную связь поколений. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250508/motomarsh-2015848528.html

https://ria.ru/20250508/aktsija-2015831717.html

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ашхабад, туркмения, в мире, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне