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Эксперт рассказал, какая минимальная цена должна быть у бутылки вина - РИА Новости, 08.05.2025
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03:34 08.05.2025 (обновлено: 10:04 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/vino-2015721521.html
Эксперт рассказал, какая минимальная цена должна быть у бутылки вина
Эксперт рассказал, какая минимальная цена должна быть у бутылки вина - РИА Новости, 08.05.2025
Эксперт рассказал, какая минимальная цена должна быть у бутылки вина
Бутылка качественного российского вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:34:00+03:00
2025-05-08T10:04:00+03:00
абрау-дюрсо
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 8 мая — РИА Новости. Бутылка качественного российского вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. &quot;По моему мнению, бутылка качественного вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей&quot;, — сказал он.При этом Катаржин заметил, что вовсе не значит, что все, что дешевле, невозможно пить. "Благодаря принятым законам сейчас интересы потребителей надежно защищены. Если на бутылке написано "российское вино", то оно стопроцентно произведено из отечественного винограда", — добавил собеседник агентства. Бутылка вина менее чем за 500 рублей не будет подделкой, опасной для потребления, оно просто окажется ниже по качеству, пояснил Катаржин
https://ria.ru/20250507/vino-2015428565.html
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абрау-дюрсо
Абрау-Дюрсо
Эксперт рассказал, какая минимальная цена должна быть у бутылки вина

Винодел Катаржин: бутылка качественного вина не может стоить меньше 500 рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете
Продажа вина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина в супермаркете. Архивное фото
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 8 мая — РИА Новости. Бутылка качественного российского вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
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"По моему мнению, бутылка качественного вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей", — сказал он.

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При этом Катаржин заметил, что вовсе не значит, что все, что дешевле, невозможно пить.
"Благодаря принятым законам сейчас интересы потребителей надежно защищены. Если на бутылке написано "российское вино", то оно стопроцентно произведено из отечественного винограда", — добавил собеседник агентства.
Бутылка вина менее чем за 500 рублей не будет подделкой, опасной для потребления, оно просто окажется ниже по качеству, пояснил Катаржин
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