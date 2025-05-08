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Белорусский ветеран поделился воспоминаниями о жизни при немецкой оккупации - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:18 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/veteran-2015757261.html
Белорусский ветеран поделился воспоминаниями о жизни при немецкой оккупации
Белорусский ветеран поделился воспоминаниями о жизни при немецкой оккупации - РИА Новости, 08.05.2025
Белорусский ветеран поделился воспоминаниями о жизни при немецкой оккупации
Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский заявил РИА Новости, что хорошо помнит день, когда началась Великая Отечественная... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:18:00+03:00
2025-05-08T11:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
германия
белоруссия
минская область
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский заявил РИА Новости, что хорошо помнит день, когда началась Великая Отечественная война, и рассказал, как во время оккупации прятался от немцев на болоте, чтобы не быть угнанным на работы в Германию. Зубовский родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Минской области. Когда началась Великая Отечественная война и Белоруссия была оккупирована, ему было всего 14 лет. После освобождения Белоруссии от оккупации в 1944 году он был призван в армию, хотя на тот момент ему еще не исполнилось 18 лет. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, под Кенигсбергом (Калининградом), в Чехословакии. "Хорошо помню тот день… Возле Марьиной Горки находился аэродром с дальней авиацией – тяжелые бомбардировщики ТБ-3. Мы работали (по направлению от колхоза с лошадью – ред.) на отсыпке дороги к аэродрому. Смотрим – машины ходят с ящиками. Оказывается, со складов из Пуховичей снаряды везли на аэродром. Один шофер кидает шапку на землю: "Война началась". Все покидали работу – и по домам. Я приехал домой… Меня послали в соседнее село отвезти из военкомата призывные повестки в армию. Там уже и плач, и слезы" - рассказал ветеран. По его словам, вермахт появился в деревне через пять-семь дней. "И откуда взялось столько этих немцев – вся дорога Минск-Бобруйск ими была забита. До этого по ней беженцы шли, когда немцы появились – все попрятались, кто в деревнях, кто в лесу. Машины, загруженные солдатами. Один офицер подозвал меня, тычет мне карту, наверное, чтобы дорогу показал на Марьину Горку. Я немецкого не знаю, а он на своем лопочет", - добавил Зубовский. Ветеран признается, что было страшно. Пугала неизвестность, ведь никто не знал, чего можно было ждать в оккупации. Кругом были объявления о том, за какие провинности грозил расстрел. Собеседник рассказал, что в одной из соседних деревень подстрелили кого-то из оккупантов и винновых немцы искали по округе. Зубовский отметил, что тогда он с братом заготавливал дрова в лесу и мать через еще одного брата предупредила, чтобы от греха подальше не возвращались в деревню до следующего дня. По словам ветерана, при немцах колхоз был распущен, крестьянам выделили землю для работы - с нее и кормились, правда, оккупанты взимали "налог". Он отметил, что еду у жителей деревни также требовали полицаи, которые могли и силу применить, да и просто какие-то бандиты по ночам захаживали – и такое бывало. Местные жители также кормили партизан. Но голода удавалось избегать. Деревня, где жил Зубовский, была небольшая, на 25 хат, немцы постоянно в ней не находились. Она избежала тех ужасов, которые в годы оккупации пришлось пережить другим населенным пунктам Белоруссии. Не было больших карательных операций за связи с партизанами, хотя в районе действовали партизаны и подпольщики. Нескольких человек непосредственно из деревни вывезли в Германию на работы. Зубовский рассказал, что ему самому удалось избежать отправки в Германию на работы. По его словам, в июне 1944 года, незадолго до освобождения, оккупационная власть выдала на него повестку – явиться в Марьину Горку для отправки в Германию. Но мать собрала сумку с едой и отправила его прятаться на сенокос в болота, где от немцев уже многие жители прятались в шалашах. В одну из ночей на шалаши упала бомба с самолета. "Проснулся от свиста, взрыв, блеск. Грунтом и ветками засыпало. Меня не задело, но других ранило, один мужчина погиб", - сказал ветеран. Он отметил, что во время освобождения деревни местные жители тоже прятались на болоте, так как шел артиллерийский бой, снаряды летели прямо над головами.
https://ria.ru/20250508/veteran-2015732565.html
https://ria.ru/20250507/veteran-2015526283.html
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в мире, германия, белоруссия, минская область
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Белоруссия, Минская область
Белорусский ветеран поделился воспоминаниями о жизни при немецкой оккупации

Ветеран Зубовский рассказал, как жил, после прихода немцев в его деревню

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский заявил РИА Новости, что хорошо помнит день, когда началась Великая Отечественная война, и рассказал, как во время оккупации прятался от немцев на болоте, чтобы не быть угнанным на работы в Германию.
Зубовский родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Минской области. Когда началась Великая Отечественная война и Белоруссия была оккупирована, ему было всего 14 лет. После освобождения Белоруссии от оккупации в 1944 году он был призван в армию, хотя на тот момент ему еще не исполнилось 18 лет. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, под Кенигсбергом (Калининградом), в Чехословакии.
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"Хорошо помню тот день… Возле Марьиной Горки находился аэродром с дальней авиацией – тяжелые бомбардировщики ТБ-3. Мы работали (по направлению от колхоза с лошадью – ред.) на отсыпке дороги к аэродрому. Смотрим – машины ходят с ящиками. Оказывается, со складов из Пуховичей снаряды везли на аэродром. Один шофер кидает шапку на землю: "Война началась". Все покидали работу – и по домам. Я приехал домой… Меня послали в соседнее село отвезти из военкомата призывные повестки в армию. Там уже и плач, и слезы" - рассказал ветеран.
По его словам, вермахт появился в деревне через пять-семь дней. "И откуда взялось столько этих немцев – вся дорога Минск-Бобруйск ими была забита. До этого по ней беженцы шли, когда немцы появились – все попрятались, кто в деревнях, кто в лесу. Машины, загруженные солдатами. Один офицер подозвал меня, тычет мне карту, наверное, чтобы дорогу показал на Марьину Горку. Я немецкого не знаю, а он на своем лопочет", - добавил Зубовский.
Ветеран признается, что было страшно. Пугала неизвестность, ведь никто не знал, чего можно было ждать в оккупации. Кругом были объявления о том, за какие провинности грозил расстрел. Собеседник рассказал, что в одной из соседних деревень подстрелили кого-то из оккупантов и винновых немцы искали по округе. Зубовский отметил, что тогда он с братом заготавливал дрова в лесу и мать через еще одного брата предупредила, чтобы от греха подальше не возвращались в деревню до следующего дня.
По словам ветерана, при немцах колхоз был распущен, крестьянам выделили землю для работы - с нее и кормились, правда, оккупанты взимали "налог". Он отметил, что еду у жителей деревни также требовали полицаи, которые могли и силу применить, да и просто какие-то бандиты по ночам захаживали – и такое бывало. Местные жители также кормили партизан. Но голода удавалось избегать.
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Деревня, где жил Зубовский, была небольшая, на 25 хат, немцы постоянно в ней не находились. Она избежала тех ужасов, которые в годы оккупации пришлось пережить другим населенным пунктам Белоруссии. Не было больших карательных операций за связи с партизанами, хотя в районе действовали партизаны и подпольщики. Нескольких человек непосредственно из деревни вывезли в Германию на работы.
Зубовский рассказал, что ему самому удалось избежать отправки в Германию на работы. По его словам, в июне 1944 года, незадолго до освобождения, оккупационная власть выдала на него повестку – явиться в Марьину Горку для отправки в Германию. Но мать собрала сумку с едой и отправила его прятаться на сенокос в болота, где от немцев уже многие жители прятались в шалашах.
В одну из ночей на шалаши упала бомба с самолета. "Проснулся от свиста, взрыв, блеск. Грунтом и ветками засыпало. Меня не задело, но других ранило, один мужчина погиб", - сказал ветеран. Он отметил, что во время освобождения деревни местные жители тоже прятались на болоте, так как шел артиллерийский бой, снаряды летели прямо над головами.
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