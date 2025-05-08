https://ria.ru/20250508/veteran-2015756460.html
Ветеран Коломынцева рассказала, как встретила 9 мая в 1945 году
Ветеран Коломынцева рассказала, как встретила 9 мая в 1945 году - РИА Новости, 08.05.2025
Ветеран Коломынцева рассказала, как встретила 9 мая в 1945 году
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Антонина Коломынцева рассказала РИА Новости, что к праздничному столу на 9 мая 1945 года она с своими фронтовыми РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:12:00+03:00
2025-05-08T11:12:00+03:00
2025-05-08T11:15:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 8 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Антонина Коломынцева рассказала РИА Новости, что к праздничному столу на 9 мая 1945 года она с своими фронтовыми подругами пекла пирожки с фасолью, которые тогда казались самой вкусной едой. Антонина Коломынцева в 18 лет ушла на фронт в апреле 1944 года медсестрой в составе вагонно-санитарного поезда №8 Первого Белорусского фронта, 9 мая 1945 года встретила в районе Львова, во время очередного вывоза раненых в тыл. В одном из таких рейсов познакомилась со своим мужем, командиром танка Александром Коныревым, с которым прожила счастливую семейную жизнь. Ее фронтовой путь отмечен Орденом Отечественной войны первой степени, медалью "За взятие Кенигсберга". "Мы девятого утром были под Львовом. Небольшая станция, и утром нас будит старшина – вставайте, просыпайтесь, все, война закончилась! Начальник поезда дает указание – собрать праздничный обед. Мы на кухне с девчонками стали делать пирожки с фасолью", - вспоминает Коломынцева. Ветеран вспоминает, что в рацион раненых на поезде входили блюда из гречки и фасоли, часто подавали щи. "И вроде наелась уже этих пирожков за эти годы, а вот в тот День Победы вдруг чувство такое - что вкуснее их никогда ничего и не ела", - смеется Антонина Васильевна, которая в октябре следующего года отметит свой столетний юбилей. Фронтовой путь Коломынцевой на этом не закончился. Летом 1945-го ее воинский эшелон был направлен на Дальний Восток для участия в советско-японской войне. К мирной жизни боевая медсестра вернулась только в 1946 году.
https://ria.ru/20250508/veteran-2015731779.html
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html
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РИА Новости
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львов, дальний восток, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Львов, Дальний Восток, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ветеран Коломынцева рассказала, как встретила 9 мая в 1945 году
Ветеран Коломынцева рассказала, что к 9 мая 1945 года испекла пирожки с фасолью
ТАШКЕНТ, 8 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Антонина Коломынцева рассказала РИА Новости, что к праздничному столу на 9 мая 1945 года она с своими фронтовыми подругами пекла пирожки с фасолью, которые тогда казались самой вкусной едой.
Антонина Коломынцева в 18 лет ушла на фронт в апреле 1944 года медсестрой в составе вагонно-санитарного поезда №8 Первого Белорусского фронта, 9 мая 1945 года встретила в районе Львова
, во время очередного вывоза раненых в тыл. В одном из таких рейсов познакомилась со своим мужем, командиром танка Александром Коныревым, с которым прожила счастливую семейную жизнь. Ее фронтовой путь отмечен Орденом Отечественной войны первой степени, медалью "За взятие Кенигсберга".
"Мы девятого утром были под Львовом. Небольшая станция, и утром нас будит старшина – вставайте, просыпайтесь, все, война закончилась! Начальник поезда дает указание – собрать праздничный обед. Мы на кухне с девчонками стали делать пирожки с фасолью", - вспоминает Коломынцева.
Ветеран вспоминает, что в рацион раненых на поезде входили блюда из гречки и фасоли, часто подавали щи. "И вроде наелась уже этих пирожков за эти годы, а вот в тот День Победы вдруг чувство такое - что вкуснее их никогда ничего и не ела", - смеется Антонина Васильевна, которая в октябре следующего года отметит свой столетний юбилей.
Фронтовой путь Коломынцевой на этом не закончился. Летом 1945-го ее воинский эшелон был направлен на Дальний Восток
для участия в советско-японской войне. К мирной жизни боевая медсестра вернулась только в 1946 году.