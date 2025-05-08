https://ria.ru/20250508/veteran-2015732565.html

Ветеран из Белоруссии поделился воспоминаниями об окончании войны

Ветеран из Белоруссии поделился воспоминаниями об окончании войны - РИА Новости, 08.05.2025

Ветеран из Белоруссии поделился воспоминаниями об окончании войны

Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны 98-летний Антон Зубовский рассказал РИА Новости, как в 1945 году узнал, что война закончилась, и... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:28:00+03:00

2025-05-08T08:28:00+03:00

2025-05-08T08:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

германия

чехословакия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны 98-летний Антон Зубовский рассказал РИА Новости, как в 1945 году узнал, что война закончилась, и подчеркнул, что День Победы для него является, большим праздником. Антон Зубовский, полковник авиации в отставке, родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Минской области. Когда началась Великая Отечественная война и Белоруссия была оккупирована, ему было всего 14 лет. Однако после освобождения Белоруссии от оккупации в 1944 году он был призван в армию, воевал в Польше, Восточной Пруссии, Чехословакии. "День Победы для меня большой праздник. Абсолютно, без сомнений", - сказал Зубовский. По его словам, День Победы – это понимание, что остались живы, добились свободы и мира. Ветеран рассказал, что всегда празднует День Победы. Ранее как зритель регулярно посещал парады и другие торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, сейчас же на возможность посещения мероприятий влияет здоровье и возраст. Зубовский рассказал, что лично для него война закончилась не 9 мая, а позже. Ветеран отметил, что перед капитуляцией Германии его часть находилась в районе Лигница, в Силезии, стояла задача отбить у немцев оставшуюся часть одной из местных деревень. К деревне часть подошла к вечеру, а на рассвете выдвинулась выполнять очередное задание. "Слышим - стреляют... Подошли к краю деревни, нас встретили русские работницы, угнанные на работы в Германию. Они нам и говорят: "Конец войне", - рассказал Зубовский. Он добавил, что для него как для солдата эта информация не отменяла необходимость выполнения приказа. "Мы по приказу вышли на край (освобожденной – ред.) деревни, уставшие. Легли на этой траве, как сейчас помню. Обычно показывают, как победу встречают, – со стрельбой из оружия, кто как торжествовал. А мы просто прилегли. Старшина привез завтрак, мы позавтракали - и вперед на Чехословакию. Еще мы шли около шести суток. Дошли до (чешского – ред.) города Яблонец. И вот тут для меня война закончилась. В моем личном деле записано – на шесть суток больше (воевал – ред.)", - отметил Зубовский. И хотя ветеран описывает день капитуляции Германии и последующие дни как обычные фронтовые будни, за бой за деревню 8 мая 1945 года Зубовский был представлен к ордену Славы третьей степени. На вопрос, за какой именно подвиг был награжден, ветеран скромно отвечает, что "по совокупности". Затем он попал в Дрезден на сбор рядового сержантского состава для поступления в военное училище. "Наверное, какое-то там было бывшее немецкое училище, там уже чистота, все красиво на фоне наших обычных будней. Уже чувствовалось, что война закончилась… Прошли комиссию. Меня не приняли. Сейчас знаю, почему – проживал на оккупированной немцами территории. Тогда проблемой было проверить, как проживал, что делал на оккупированной территории, проще было не принять", - рассказал ветеран. Затем, по его словам, он попал в пересыльный пункт в Киеве, где его определили из пехоты в снабжение авиации. Там Зубовский прослужил шесть лет, в том числе проучился три года в вечерней школе, ведь до оккупации Белоруссии немцами успел отучиться только семь классов, и в 1951 году поступил в Киеве в высшее военное авиационное инженерное училище. Там Зубовский проучился пять лет. После этого он служил в Тамбове, Липецке, Кубинке, Кургане. В Кургане был старшим преподавателем на радиотехническом факультете в высшем военно-политическом авиационном училище. Затем Зубовский приехал в Минск, где после выхода в запас работал инженером на Минском тракторном заводе.

https://ria.ru/20250506/vov-2015291505.html

https://ria.ru/20250507/veteran-2015526283.html

https://ria.ru/20250508/veteran-2015731779.html

белоруссия

германия

чехословакия

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белоруссия, германия, чехословакия, 80-летие победы в великой отечественной войне