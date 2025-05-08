Ветеран из Ташкента поделился воспоминаниями о Дне Победы
Ветеран Акрамов: в День Победы не было ни одного человека, который не плакал
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов рассказал РИА Новости, что в День Победы 9 мая 1945 года в его части не было ни одного человека, который был не плакал, услышав весть о капитуляции фашистской Германии.
Акмаль Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Девятое мая 1945 года фронтовик встретил в Абакане, где после ранения продолжал служить в части материально-технического обеспечения.
"Связисты из части выбегают, кричат – "Ура, товарищи! Случилось!". Потом поняли - война закончилась, фуражки, пилотки в воздух. Слезы на глазах. В этот день не было человека, который бы не плакал", - вспоминает Акрамов.
Фронтовой путь Акрамова помимо многочисленных медалей отмечен орденом Отечественной войны первой степени за оборону Сталинграда и орденом Славы третьей степени за форсирование Днепра.