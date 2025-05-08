Рейтинг@Mail.ru
Ветеран из Ташкента поделился воспоминаниями о Дне Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:07 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/veteran-2015731779.html
Ветеран из Ташкента поделился воспоминаниями о Дне Победы
Ветеран из Ташкента поделился воспоминаниями о Дне Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Ветеран из Ташкента поделился воспоминаниями о Дне Победы
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов рассказал РИА Новости, что в День Победы 9 мая 1945 года в его части не было ни одного человека,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T08:07:00+03:00
2025-05-08T08:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сталинград
германия
ташкент
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007234688_0:30:2489:1430_1920x0_80_0_0_52f42add1664cdf38c5f1106fc616f4e.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов рассказал РИА Новости, что в День Победы 9 мая 1945 года в его части не было ни одного человека, который был не плакал, услышав весть о капитуляции фашистской Германии. Акмаль Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Девятое мая 1945 года фронтовик встретил в Абакане, где после ранения продолжал служить в части материально-технического обеспечения. "Связисты из части выбегают, кричат – "Ура, товарищи! Случилось!". Потом поняли - война закончилась, фуражки, пилотки в воздух. Слезы на глазах. В этот день не было человека, который бы не плакал", - вспоминает Акрамов. Фронтовой путь Акрамова помимо многочисленных медалей отмечен орденом Отечественной войны первой степени за оборону Сталинграда и орденом Славы третьей степени за форсирование Днепра.
https://ria.ru/20250508/proekt-2015634378.html
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html
сталинград
германия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007234688_0:0:2213:1659_1920x0_80_0_0_ef9c59ac8b29ac7097935885f9cfad2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сталинград, германия, ташкент, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сталинград, Германия, Ташкент, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ветеран из Ташкента поделился воспоминаниями о Дне Победы

Ветеран Акрамов: в День Победы не было ни одного человека, который не плакал

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов рассказал РИА Новости, что в День Победы 9 мая 1945 года в его части не было ни одного человека, который был не плакал, услышав весть о капитуляции фашистской Германии.
Акмаль Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Девятое мая 1945 года фронтовик встретил в Абакане, где после ранения продолжал служить в части материально-технического обеспечения.
Проект Память. Семья. Победа - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Редкие кадры военного времени доступны в проекте "Память. Семья. Победа"
08:00
"Связисты из части выбегают, кричат – "Ура, товарищи! Случилось!". Потом поняли - война закончилась, фуражки, пилотки в воздух. Слезы на глазах. В этот день не было человека, который бы не плакал", - вспоминает Акрамов.
Фронтовой путь Акрамова помимо многочисленных медалей отмечен орденом Отечественной войны первой степени за оборону Сталинграда и орденом Славы третьей степени за форсирование Днепра.
Военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента рассказал о своей мечте
3 мая, 08:41
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСталинградГерманияТашкент80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала