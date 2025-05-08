https://ria.ru/20250508/veteran-2015731779.html

Ветеран из Ташкента поделился воспоминаниями о Дне Победы

Ветеран из Ташкента поделился воспоминаниями о Дне Победы - РИА Новости, 08.05.2025

Ветеран из Ташкента поделился воспоминаниями о Дне Победы

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов рассказал РИА Новости, что в День Победы 9 мая 1945 года в его части не было ни одного человека,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:07:00+03:00

2025-05-08T08:07:00+03:00

2025-05-08T08:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сталинград

германия

ташкент

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов рассказал РИА Новости, что в День Победы 9 мая 1945 года в его части не было ни одного человека, который был не плакал, услышав весть о капитуляции фашистской Германии. Акмаль Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Девятое мая 1945 года фронтовик встретил в Абакане, где после ранения продолжал служить в части материально-технического обеспечения. "Связисты из части выбегают, кричат – "Ура, товарищи! Случилось!". Потом поняли - война закончилась, фуражки, пилотки в воздух. Слезы на глазах. В этот день не было человека, который бы не плакал", - вспоминает Акрамов. Фронтовой путь Акрамова помимо многочисленных медалей отмечен орденом Отечественной войны первой степени за оборону Сталинграда и орденом Славы третьей степени за форсирование Днепра.

https://ria.ru/20250508/proekt-2015634378.html

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html

сталинград

германия

ташкент

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сталинград, германия, ташкент, 80-летие победы в великой отечественной войне