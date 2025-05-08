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Во Владимирской области у дома ветерана организовали концерт - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:08 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/veteran-2015727240.html
Во Владимирской области у дома ветерана организовали концерт
Во Владимирской области у дома ветерана организовали концерт - РИА Новости, 08.05.2025
Во Владимирской области у дома ветерана организовали концерт
Военнослужащие Владимирского ракетного объединения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зою Кислякову с наступающим Днем Победы, сообщили в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T06:08:00+03:00
2025-05-08T06:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владимирская область
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие Владимирского ракетного объединения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зою Кислякову с наступающим Днем Победы, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Владимирского ракетного объединения в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали торжественное поздравление с индивидуальным концертом у дома ветерана Великой Отечественной войны Зои Васильевны Кисляковой", - отметили в ведомстве. Когда началась война, поделились в министерстве историей ветерана, 17-летняя Кислякова не раздумывая направилась в военкомат - в 1941 году она уже закончила медицинское училище и работала медсестрой. Ее направили в партизанский отряд, а после боев в станице Крымской ее перевели в медико-санитарную роту. Победу она встретила в Германии. Кислякова награждена медалями "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией". В министерстве рассказали, что военнослужащие вручили ветерану цветы и подарки от участников встречи, жителей города и студентов. После этого военный оркестр РВСН исполнил программу из военных песен, включая "Смуглянку", "Эх, дороги". Кульминацией мероприятия стало исполнение песни "День Победы" под аккомпанемент военного оркестра.
https://ria.ru/20250507/veterany-2015433813.html
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общество, владимирская область, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владимирская область, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ракетные войска стратегического назначения, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Во Владимирской области у дома ветерана организовали концерт

Оркестр Владимирского ракетного объединения организовал концерт у дома ветерана

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие Владимирского ракетного объединения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зою Кислякову с наступающим Днем Победы, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие Владимирского ракетного объединения в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали торжественное поздравление с индивидуальным концертом у дома ветерана Великой Отечественной войны Зои Васильевны Кисляковой", - отметили в ведомстве.
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Когда началась война, поделились в министерстве историей ветерана, 17-летняя Кислякова не раздумывая направилась в военкомат - в 1941 году она уже закончила медицинское училище и работала медсестрой. Ее направили в партизанский отряд, а после боев в станице Крымской ее перевели в медико-санитарную роту. Победу она встретила в Германии. Кислякова награждена медалями "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией".
В министерстве рассказали, что военнослужащие вручили ветерану цветы и подарки от участников встречи, жителей города и студентов. После этого военный оркестр РВСН исполнил программу из военных песен, включая "Смуглянку", "Эх, дороги". Кульминацией мероприятия стало исполнение песни "День Победы" под аккомпанемент военного оркестра.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоВладимирская областьГерманияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ракетные войска стратегического назначения80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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