https://ria.ru/20250508/veteran-2015727240.html

Во Владимирской области у дома ветерана организовали концерт

Во Владимирской области у дома ветерана организовали концерт - РИА Новости, 08.05.2025

Во Владимирской области у дома ветерана организовали концерт

Военнослужащие Владимирского ракетного объединения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зою Кислякову с наступающим Днем Победы, сообщили в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T06:08:00+03:00

2025-05-08T06:08:00+03:00

2025-05-08T06:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

владимирская область

германия

министерство обороны рф (минобороны рф)

ракетные войска стратегического назначения

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие Владимирского ракетного объединения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зою Кислякову с наступающим Днем Победы, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Владимирского ракетного объединения в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали торжественное поздравление с индивидуальным концертом у дома ветерана Великой Отечественной войны Зои Васильевны Кисляковой", - отметили в ведомстве. Когда началась война, поделились в министерстве историей ветерана, 17-летняя Кислякова не раздумывая направилась в военкомат - в 1941 году она уже закончила медицинское училище и работала медсестрой. Ее направили в партизанский отряд, а после боев в станице Крымской ее перевели в медико-санитарную роту. Победу она встретила в Германии. Кислякова награждена медалями "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией". В министерстве рассказали, что военнослужащие вручили ветерану цветы и подарки от участников встречи, жителей города и студентов. После этого военный оркестр РВСН исполнил программу из военных песен, включая "Смуглянку", "Эх, дороги". Кульминацией мероприятия стало исполнение песни "День Победы" под аккомпанемент военного оркестра.

https://ria.ru/20250507/veterany-2015433813.html

https://ria.ru/20250506/vov-2015408074.html

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общество, владимирская область, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения, 80-летие победы в великой отечественной войне