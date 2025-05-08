https://ria.ru/20250508/veteran-2015725530.html

В Ивановской области прошли торжества к 100-летию ветерана Мальцева

В Ивановской области прошли торжества к 100-летию ветерана Мальцева - РИА Новости, 08.05.2025

В Ивановской области прошли торжества к 100-летию ветерана Мальцева

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Николая Мальцева, состоялось в Тейковском ракетном соединении в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T05:20:00+03:00

2025-05-08T05:20:00+03:00

2025-05-08T05:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ивановская область

тейково

министерство обороны рф (минобороны рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015612907_0:169:2488:1569_1920x0_80_0_0_2b616b1060888e335ad12cd76dfcdb5d.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Николая Мальцева, состоялось в Тейковском ракетном соединении в Ивановской области, сообщили в Минобороны России. "В преддверии 80-летия Великой Победы в городе Тейково состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Мальцева. Церемония, организованная при поддержке администрации города и Тейковского ракетного соединения, подчеркнула значимость подвига поколения победителей для современных защитников Отечества", - сказали в МО. Торжественную часть открыл военный оркестр Тейковского ракетного соединения. Заместитель командира соединения по военно-политической работе поздравил ветерана, отметив его боевой путь и вклад в воспитание молодежи. Мальцев прошел всю Великую Отечественную войну, а в мирные годы более 40 лет трудился на Тейковском Краснознаменном хлопчатобумажном комбинате. Кроме того, важной частью жизни города стала его спортивная и тренерская деятельность. В рамках праздника также прошел товарищеский матч между командой ветеранов "Вечная молодость" и молодыми спортсменами, где победу одержали опытные игроки. "Особые слова благодарности прозвучали в адрес дочери юбиляра - Татьяны Николаевны, которая многие годы посвятила заботе об отце. Ее труд был отмечен благодарственными письмами от командования соединения и городской администрации. Мероприятие завершилось вручением Николаю Петровичу памятных наград и коллективным исполнением песни "День Победы", ставшей символичным финалом праздника в преддверии 80-летия Великой Победы", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250507/rvsn-2015432913.html

https://ria.ru/20250507/podarki-2015663634.html

ивановская область

тейково

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивановская область, тейково, министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне