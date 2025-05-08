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В Ивановской области прошли торжества к 100-летию ветерана Мальцева - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:20 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/veteran-2015725530.html
В Ивановской области прошли торжества к 100-летию ветерана Мальцева
В Ивановской области прошли торжества к 100-летию ветерана Мальцева - РИА Новости, 08.05.2025
В Ивановской области прошли торжества к 100-летию ветерана Мальцева
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Николая Мальцева, состоялось в Тейковском ракетном соединении в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T05:20:00+03:00
2025-05-08T05:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ивановская область
тейково
министерство обороны рф (минобороны рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Николая Мальцева, состоялось в Тейковском ракетном соединении в Ивановской области, сообщили в Минобороны России. "В преддверии 80-летия Великой Победы в городе Тейково состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Мальцева. Церемония, организованная при поддержке администрации города и Тейковского ракетного соединения, подчеркнула значимость подвига поколения победителей для современных защитников Отечества", - сказали в МО. Торжественную часть открыл военный оркестр Тейковского ракетного соединения. Заместитель командира соединения по военно-политической работе поздравил ветерана, отметив его боевой путь и вклад в воспитание молодежи. Мальцев прошел всю Великую Отечественную войну, а в мирные годы более 40 лет трудился на Тейковском Краснознаменном хлопчатобумажном комбинате. Кроме того, важной частью жизни города стала его спортивная и тренерская деятельность. В рамках праздника также прошел товарищеский матч между командой ветеранов "Вечная молодость" и молодыми спортсменами, где победу одержали опытные игроки. "Особые слова благодарности прозвучали в адрес дочери юбиляра - Татьяны Николаевны, которая многие годы посвятила заботе об отце. Ее труд был отмечен благодарственными письмами от командования соединения и городской администрации. Мероприятие завершилось вручением Николаю Петровичу памятных наград и коллективным исполнением песни "День Победы", ставшей символичным финалом праздника в преддверии 80-летия Великой Победы", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250507/rvsn-2015432913.html
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ивановская область, тейково, министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ивановская область, Тейково, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ивановской области прошли торжества к 100-летию ветерана Мальцева

В Тейковском ракетном соединении прошли торжества к 100-летию ветерана Мальцева

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Николая Мальцева, состоялось в Тейковском ракетном соединении в Ивановской области, сообщили в Минобороны России.
"В преддверии 80-летия Великой Победы в городе Тейково состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Мальцева. Церемония, организованная при поддержке администрации города и Тейковского ракетного соединения, подчеркнула значимость подвига поколения победителей для современных защитников Отечества", - сказали в МО.
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Торжественную часть открыл военный оркестр Тейковского ракетного соединения. Заместитель командира соединения по военно-политической работе поздравил ветерана, отметив его боевой путь и вклад в воспитание молодежи.
Мальцев прошел всю Великую Отечественную войну, а в мирные годы более 40 лет трудился на Тейковском Краснознаменном хлопчатобумажном комбинате. Кроме того, важной частью жизни города стала его спортивная и тренерская деятельность.
В рамках праздника также прошел товарищеский матч между командой ветеранов "Вечная молодость" и молодыми спортсменами, где победу одержали опытные игроки.
"Особые слова благодарности прозвучали в адрес дочери юбиляра - Татьяны Николаевны, которая многие годы посвятила заботе об отце. Ее труд был отмечен благодарственными письмами от командования соединения и городской администрации. Мероприятие завершилось вручением Николаю Петровичу памятных наград и коллективным исполнением песни "День Победы", ставшей символичным финалом праздника в преддверии 80-летия Великой Победы", - отметили в ведомстве.
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