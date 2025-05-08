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Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине

Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине - РИА Новости, 08.05.2025

Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине

США продолжат работать над сближением позиций Москвы и Киева в рамках урегулирования конфликта, а как поймут, что дальнейший прогресс невозможен, выйдут из... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:01:00+03:00

2025-05-08T23:01:00+03:00

2025-05-08T23:01:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. США продолжат работать над сближением позиций Москвы и Киева в рамках урегулирования конфликта, а как поймут, что дальнейший прогресс невозможен, выйдут из переговоров, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы должны попытаться сделать так, чтобы эти стороны немного сблизились, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном итоге мы не можем добиться большего прогресса", – сказал Вэнс в интервью Fox News. На уточняющий вопрос журналистки о том, выйдут ли США после этого из переговорного процесса, он ответил: "да".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, москва, киев, украина