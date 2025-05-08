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Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
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23:01 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/vens-2015886593.html
Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине
Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине
США продолжат работать над сближением позиций Москвы и Киева в рамках урегулирования конфликта, а как поймут, что дальнейший прогресс невозможен, выйдут из... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:01:00+03:00
2025-05-08T23:01:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. США продолжат работать над сближением позиций Москвы и Киева в рамках урегулирования конфликта, а как поймут, что дальнейший прогресс невозможен, выйдут из переговоров, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы должны попытаться сделать так, чтобы эти стороны немного сблизились, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном итоге мы не можем добиться большего прогресса", – сказал Вэнс в интервью Fox News. На уточняющий вопрос журналистки о том, выйдут ли США после этого из переговорного процесса, он ответил: "да".
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в мире, сша, москва, киев, украина
В мире, США, Москва, Киев, Украина
Вэнс вновь пригрозил вывести США из переговоров по Украине

Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине, если поймут, что прогресс невозможен

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. США продолжат работать над сближением позиций Москвы и Киева в рамках урегулирования конфликта, а как поймут, что дальнейший прогресс невозможен, выйдут из переговоров, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Мы должны попытаться сделать так, чтобы эти стороны немного сблизились, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном итоге мы не можем добиться большего прогресса", – сказал Вэнс в интервью Fox News.
На уточняющий вопрос журналистки о том, выйдут ли США после этого из переговорного процесса, он ответил: "да".
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