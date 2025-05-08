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В Уругвае прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2025
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23:36 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/urugvay-2015889493.html
В Уругвае прошла акция "Бессмертный полк"
В Уругвае прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2025
В Уругвае прошла акция "Бессмертный полк"
Несколько десятков человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Монтевидео, которая прошла на территории посольства России в Уругвае, передает... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:36:00+03:00
2025-05-08T23:36:00+03:00
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МОНТЕВИДЕО, 8 мая - РИА Новости. Несколько десятков человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Монтевидео, которая прошла на территории посольства России в Уругвае, передает корреспондент РИА Новости. В марше приняли участие сотрудники дипмиссии, российские соотечественники, уругвайцы, представители посольств Китая, Никарагуа, Венесуэлы и Кубы. "Для нас очень важно сохранять историческую правду, особенно сегодня, когда в этом турбулентном мире, полном конфликтов, определенные силы пытаются переписать историю, пытаются восхвалять нацизм, уничтожая памятники и мемориальные доски, посвященные истинным героям-освободителям", - сказал посол России Андрей Будаев. По его словам, крайне важно передать правду новому поколению, чтобы оно никогда не позволило повториться трагедии Второй Мировой войны. В саду посольства еще в 2023 году в рамках акции "Сад памяти" были посажены молодые яблони, которые в этом году дали первые плоды. "Я надеюсь, что эти деревья будут расти и принесут новые плоды, которые будут символизировать новую жизнь, лучшее будущее и все самое лучшее для всех нас: мир, стабильность, прогресс и в то же время суверенитет, независимость и защиту наших традиционных ценностей, которые так важны в эти дни", - отметил Будаев. Посол принес на акцию "Бессмертный полк" портрет своего деда, которого он вспоминает с глубокой теплотой. "Это очень родной и близкий мне человек, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Он был командиром тяжелого бомбардировщика, не раз выполнял специальные задания. Был сбит, но спас экипаж. Он прошел всю войну, умер в 60 лет, потому что не выдержало сердце. Когда его хоронили, мне не исполнилось и семи лет, но я хорошо запомнил его военный мундир, весь в медалях и орденах", - рассказал РИА Новости Будаев.
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в мире, китай, никарагуа, венесуэла, 80-летие победы в великой отечественной войне, уругвай, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Китай, Никарагуа, Венесуэла, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Уругвай, Россия
В Уругвае прошла акция "Бессмертный полк"

На территории посольства России в Уругвае прошла акция "Бессмертный полк"

© AP Photo / Matilde CampodonicoВид на столицу Уругвая Монтевидео
Вид на столицу Уругвая Монтевидео - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Matilde Campodonico
Вид на столицу Уругвая Монтевидео. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 8 мая - РИА Новости. Несколько десятков человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Монтевидео, которая прошла на территории посольства России в Уругвае, передает корреспондент РИА Новости.
В марше приняли участие сотрудники дипмиссии, российские соотечественники, уругвайцы, представители посольств Китая, Никарагуа, Венесуэлы и Кубы.
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"Для нас очень важно сохранять историческую правду, особенно сегодня, когда в этом турбулентном мире, полном конфликтов, определенные силы пытаются переписать историю, пытаются восхвалять нацизм, уничтожая памятники и мемориальные доски, посвященные истинным героям-освободителям", - сказал посол России Андрей Будаев.
По его словам, крайне важно передать правду новому поколению, чтобы оно никогда не позволило повториться трагедии Второй Мировой войны.
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В саду посольства еще в 2023 году в рамках акции "Сад памяти" были посажены молодые яблони, которые в этом году дали первые плоды. "Я надеюсь, что эти деревья будут расти и принесут новые плоды, которые будут символизировать новую жизнь, лучшее будущее и все самое лучшее для всех нас: мир, стабильность, прогресс и в то же время суверенитет, независимость и защиту наших традиционных ценностей, которые так важны в эти дни", - отметил Будаев.
Посол принес на акцию "Бессмертный полк" портрет своего деда, которого он вспоминает с глубокой теплотой. "Это очень родной и близкий мне человек, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Он был командиром тяжелого бомбардировщика, не раз выполнял специальные задания. Был сбит, но спас экипаж. Он прошел всю войну, умер в 60 лет, потому что не выдержало сердце. Когда его хоронили, мне не исполнилось и семи лет, но я хорошо запомнил его военный мундир, весь в медалях и орденах", - рассказал РИА Новости Будаев.
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