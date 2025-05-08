https://ria.ru/20250508/ulan-ude-2015755058.html
В Улан-Удэ прошел митинг у Вечного огня
В Улан-Удэ прошел митинг у Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2025
В Улан-Удэ прошел митинг у Вечного огня
Торжественный митинг у Вечного огня на мемориале Победы в Улан-Удэ прошел с участием делегации из Монголии, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:05:00+03:00
2025-05-08T11:05:00+03:00
2025-05-08T11:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
монголия
улан-удэ
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 8 мая - РИА Новости. Торжественный митинг у Вечного огня на мемориале Победы в Улан-Удэ прошел с участием делегации из Монголии, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале. "Сегодня на мемориале Победы мы провели торжественный митинг. Вместе с председателем постоянного комитета Великого государственного хурала Монголии господином С. Ганбаатаром, большой монгольской делегацией и нашими земляками возложили георгиевскую ленту и венки у вечного огня", - написал Цыденов. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны Монголия оказала бесценную помощь советскому народу. "И сегодня мы снова рядом, празднуем День Победы у нас в Бурятии. Вместе мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов", - подчеркнул глава Бурятии и поздравил с наступающим Днём Великой Победы. Также Цыденов рассказал, что в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова в столице Бурятии открылась выставка, посвящённая 80-летию Великой Победы. На ней представлены более 200 уникальных предметов - личные вещи фронтовиков, документы, фотографии, художественные работы, раскрывающие героизм и силу духа советского народа. Особое внимание уделено вкладу в Победу жителей Бурятии и братской Монголии.
https://ria.ru/20250508/veteran-2015732565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, монголия, улан-удэ, алексей цыденов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Монголия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов
В Улан-Удэ прошел митинг у Вечного огня
На мемориале Победы в Улан-Удэ прошел митинг с участием делегации из Монголии