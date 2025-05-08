https://ria.ru/20250508/ulan-ude-2015755058.html

В Улан-Удэ прошел митинг у Вечного огня

В Улан-Удэ прошел митинг у Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2025

В Улан-Удэ прошел митинг у Вечного огня

Торжественный митинг у Вечного огня на мемориале Победы в Улан-Удэ прошел с участием делегации из Монголии, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:05:00+03:00

2025-05-08T11:05:00+03:00

2025-05-08T11:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

монголия

улан-удэ

алексей цыденов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928426611_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_fa29737950b39dace2e0f0a51424f5b6.jpg

УЛАН-УДЭ, 8 мая - РИА Новости. Торжественный митинг у Вечного огня на мемориале Победы в Улан-Удэ прошел с участием делегации из Монголии, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале. "Сегодня на мемориале Победы мы провели торжественный митинг. Вместе с председателем постоянного комитета Великого государственного хурала Монголии господином С. Ганбаатаром, большой монгольской делегацией и нашими земляками возложили георгиевскую ленту и венки у вечного огня", - написал Цыденов. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны Монголия оказала бесценную помощь советскому народу. "И сегодня мы снова рядом, празднуем День Победы у нас в Бурятии. Вместе мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов", - подчеркнул глава Бурятии и поздравил с наступающим Днём Великой Победы. Также Цыденов рассказал, что в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова в столице Бурятии открылась выставка, посвящённая 80-летию Великой Победы. На ней представлены более 200 уникальных предметов - личные вещи фронтовиков, документы, фотографии, художественные работы, раскрывающие героизм и силу духа советского народа. Особое внимание уделено вкладу в Победу жителей Бурятии и братской Монголии.

https://ria.ru/20250508/veteran-2015732565.html

монголия

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

общество, монголия, улан-удэ, алексей цыденов