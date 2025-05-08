https://ria.ru/20250508/ukraina-2015885422.html
США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс
США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс - РИА Новости, 08.05.2025
США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс
США не хотят, чтобы Украина развалилась, напротив, выступают за ее суверенитет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:47:00+03:00
2025-05-08T22:47:00+03:00
2025-05-08T23:04:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. США не хотят, чтобы Украина развалилась, напротив, выступают за ее суверенитет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы не хотим, чтобы Украина развалилась, мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной", – сказал Вэнс в интервью Fox News.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс
Вэнс заявил, что США хотят, чтобы Украина оставалась суверенной страной