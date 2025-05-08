https://ria.ru/20250508/ukraina-2015885422.html

США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс

США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс - РИА Новости, 08.05.2025

США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс

США не хотят, чтобы Украина развалилась, напротив, выступают за ее суверенитет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:47:00+03:00

2025-05-08T22:47:00+03:00

2025-05-08T23:04:00+03:00

в мире

сша

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джеймс дэвид вэнс

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. США не хотят, чтобы Украина развалилась, напротив, выступают за ее суверенитет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы не хотим, чтобы Украина развалилась, мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной", – сказал Вэнс в интервью Fox News.

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, джеймс дэвид вэнс