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США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс - РИА Новости, 08.05.2025
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22:47 08.05.2025 (обновлено: 23:04 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015885422.html
США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс
США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс - РИА Новости, 08.05.2025
США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс
США не хотят, чтобы Украина развалилась, напротив, выступают за ее суверенитет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:47:00+03:00
2025-05-08T23:04:00+03:00
в мире
сша
украина
джеймс дэвид вэнс
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. США не хотят, чтобы Украина развалилась, напротив, выступают за ее суверенитет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы не хотим, чтобы Украина развалилась, мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной", – сказал Вэнс в интервью Fox News.
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в мире, сша, украина, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
США не хотят, чтобы Украина развалилась, заявил Вэнс

Вэнс заявил, что США хотят, чтобы Украина оставалась суверенной страной

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВице-президент Джей Ди Вэнс
Вице-президент Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Вице-президент Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. США не хотят, чтобы Украина развалилась, напротив, выступают за ее суверенитет, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Мы не хотим, чтобы Украина развалилась, мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной", – сказал Вэнс в интервью Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга
2 мая, 08:00
 
В миреСШАУкраинаДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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