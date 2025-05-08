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На Украине впали в истерику из-за произвола со стороны США - РИА Новости, 08.05.2025
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20:49 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015871941.html
На Украине впали в истерику из-за произвола со стороны США
На Украине впали в истерику из-за произвола со стороны США - РИА Новости, 08.05.2025
На Украине впали в истерику из-за произвола со стороны США
США на переговорах могут диктовать Украине любые условия, которые Киев будет вынужден принимать, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш в интервью... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:49:00+03:00
2025-05-08T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США на переговорах могут диктовать Украине любые условия, которые Киев будет вынужден принимать, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш в интервью журналисту Виталию Дикому."США при переговорах с Украиной могут продавить те условия, которые хотят, а Украина не в том положении, чтобы продавливать США на что-то свое, если это США категорически не устраивает. Мы сами дошли до такого положения, что оказались в статусе, при котором нам могут диктовать те или иные условия. Мы к этому положению шли не один год, давно", — сказал он.Филиндаш также отметил, что сейчас Украина оказалась в сильной зависимости от Запада.В четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие страны, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым — бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
https://ria.ru/20250508/sdelka-2015823251.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
На Украине впали в истерику из-за произвола со стороны США

Экс-депутат Рады Филиндаш: США диктуют Украине выгодные им условия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США на переговорах могут диктовать Украине любые условия, которые Киев будет вынужден принимать, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш в интервью журналисту Виталию Дикому.
"США при переговорах с Украиной могут продавить те условия, которые хотят, а Украина не в том положении, чтобы продавливать США на что-то свое, если это США категорически не устраивает. Мы сами дошли до такого положения, что оказались в статусе, при котором нам могут диктовать те или иные условия. Мы к этому положению шли не один год, давно", — сказал он.
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Филиндаш также отметил, что сейчас Украина оказалась в сильной зависимости от Запада.
В четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.
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По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие страны, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым — бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
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