https://ria.ru/20250508/ukraina-2015861561.html

На Украине хотят усилить контроль за использованием госязыка в соцсетях

На Украине хотят усилить контроль за использованием госязыка в соцсетях - РИА Новости, 08.05.2025

На Украине хотят усилить контроль за использованием госязыка в соцсетях

Власти Украины готовят изменения в законодательство, подразумевающие усиление контроля использования государственного языка в онлайн-пространстве, в том числе в РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:02:00+03:00

2025-05-08T20:02:00+03:00

2025-05-08T20:02:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Украины готовят изменения в законодательство, подразумевающие усиление контроля использования государственного языка в онлайн-пространстве, в том числе в социальных сетях, а также привлечение нарушителей к ответственности, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по защите государственного языка в стране Тараса Креминя. "Надеюсь, что в ближайшее время будут подготовлены законодательные предложения, которые усилят позиции украинского языка в сферах образования, интернета и обслуживания", - приводит слова Креминя РБК-Украина. По его словам, усиление позиций государственного языка в сферах образования, интернета и обслуживания являются критически важными для национальной безопасности. Согласно его информации, рабочая группа, занимающаяся разработкой изменений в законодательство о защите украинского языка, подготовит ряд предложений. В частности, планируется уточнить нормы, регулирующие использование языка при предоставлении услуг, а также обеспечить каждому гражданину право получать услуги на украинском языке. Кроме того, как отметил чиновник, власти намерены ужесточить требования к использованию украинского языка на работе и усилить защиту работников от дискриминации по языковому признаку при трудоустройстве. Также планируют распространить языковые требования, действующие для прессы, радио и ТВ, на онлайн-медиа и на весь контент, который медиа публикуют на общедоступных платформах. Кроме прочего планируется упростить и сделать более эффективной процедуру привлечения к ответственности за нарушения языкового законодательства, в том числе через внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Украинский политолог Константин Бондаренко ранее заявлял, что молодежь в городах на Украине не хочет говорить на украинском языке, а через поколение русский язык в стране станет "более сильным", чем сейчас. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015301073.html

https://ria.ru/20250503/ukraina-2014744719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, тарас креминь, константин бондаренко, верховная рада украины, еврокомиссия