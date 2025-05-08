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Нацбанк Украины сообщил о возобновлении требований к банкам
Нацбанк Украины сообщил о возобновлении требований к банкам - РИА Новости, 08.05.2025
Нацбанк Украины сообщил о возобновлении требований к банкам
Нацбанк Украины (центробанк) сообщил о возобновлении требований к банкам, временно приостановленных во время действия режима военного положения требования. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:48:00+03:00
2025-05-08T17:48:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Нацбанк Украины (центробанк) сообщил о возобновлении требований к банкам, временно приостановленных во время действия режима военного положения требования. "Национальный банк возобновляет требования к банкам, которые были временно приостановлены во время военного положения. Речь идет об оценке кредитного риска, подготовке планов возобновления деятельности и построении системы управления рисками", - приводит текст сообщения пресс-службы НБУ издание Delo.ua. В частности, с 1 октября банки снова будут обязаны применять признаки дефолта должника, связанные с изменениями условий кредитных договоров при реструктуризации долга, но эти правила не распространяются на реструктуризации, проведённые до 30 сентября по правилам военного положения. Отмечается, что с 1 февраля 2026 года для оценки рисков банки начнут использовать обновлённый кредитный реестр НБУ. До 31 декабря банки должны будут обновить стратегии управления проблемными активами согласно новым требованиям. Кроме того системно важные банки и банки, являющиеся ответственными лицами банковских групп, обязаны по требованию ЦБ обновить планы возобновления деятельности в этом году.
https://ria.ru/20250508/sdelka-2015823251.html
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экономика, нацбанк украины, центральный банк рф (цб рф), украина, в мире
Экономика, Нацбанк Украины, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Украина, В мире
Нацбанк Украины сообщил о возобновлении требований к банкам
НБУ возобновил требования к банкам, приостановленные во время военного положения