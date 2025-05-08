https://ria.ru/20250508/ukraina-2015818359.html

Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС - РИА Новости, 08.05.2025

Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

Верховный суд Украины признал противоправным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, сообщило... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:38:00+03:00

2025-05-08T16:38:00+03:00

2025-05-08T17:00:00+03:00

в мире

украина

австрия

владимир зеленский

виктор янукович

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582285236_0:271:884:768_1920x0_80_0_0_3dec8c52f4875622871bffd485003d69.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Верховный суд Украины признал противоправным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на его адвокатов. Владимир Зеленский в 2020 году отменил указы о назначении Тупицкого и Александра Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013-го. В документе об отмене указов отмечалось, что отдельные судьи Конституционного суда, назначенные украинским экс-президентом Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, якобы "создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины". "Верховный суд признал противоправным и отменил указ Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Украины Тупицкого. Суд пришел к выводу, что президент не имеет полномочий отстранять судей Конституционного суда Украины. В 2023 году большой палатой Верховного суда уже было принято два решения об отмене двух указов Зеленского по этому делу", — говорится в материале.В мае 2022 года на то время уже экс-председатель КС Тупицкий был объявлен в международный розыск за незаконное пересечение границы во время мобилизации. По информации украинских СМИ, он выехал в Австрию. Тем временем Тупицкий назвал решение о розыске незаконным и подал заявление в правоохранительные органы против судьи, выносившей это решение.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в октябре 2024 года указало, что Тупицкому были предъявлены обвинения: он проходит по делу о незаконной переправке военнообязанных за границу. Местное издание "Судебный репортер" в апреле сообщало, что миграционная служба Украины аннулировала паспорта Тупицкого.

https://ria.ru/20250508/zelenskiy-2015803124.html

https://ria.ru/20250427/ukraina-2013733693.html

украина

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, австрия, владимир зеленский, виктор янукович