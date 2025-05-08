Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС Тупицкого
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Верховный суд Украины признал противоправным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на его адвокатов.
Владимир Зеленский в 2020 году отменил указы о назначении Тупицкого и Александра Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013-го. В документе об отмене указов отмечалось, что отдельные судьи Конституционного суда, назначенные украинским экс-президентом Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, якобы "создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".
"Верховный суд признал противоправным и отменил указ Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Украины Тупицкого. Суд пришел к выводу, что президент не имеет полномочий отстранять судей Конституционного суда Украины. В 2023 году большой палатой Верховного суда уже было принято два решения об отмене двух указов Зеленского по этому делу", — говорится в материале.
В мае 2022 года на то время уже экс-председатель КС Тупицкий был объявлен в международный розыск за незаконное пересечение границы во время мобилизации. По информации украинских СМИ, он выехал в Австрию. Тем временем Тупицкий назвал решение о розыске незаконным и подал заявление в правоохранительные органы против судьи, выносившей это решение.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в октябре 2024 года указало, что Тупицкому были предъявлены обвинения: он проходит по делу о незаконной переправке военнообязанных за границу.
Местное издание "Судебный репортер" в апреле сообщало, что миграционная служба Украины аннулировала паспорта Тупицкого.