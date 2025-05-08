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Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС - РИА Новости, 08.05.2025
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16:38 08.05.2025 (обновлено: 17:00 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015818359.html
Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС - РИА Новости, 08.05.2025
Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
Верховный суд Украины признал противоправным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, сообщило... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:38:00+03:00
2025-05-08T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Верховный суд Украины признал противоправным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на его адвокатов. Владимир Зеленский в 2020 году отменил указы о назначении Тупицкого и Александра Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013-го. В документе об отмене указов отмечалось, что отдельные судьи Конституционного суда, назначенные украинским экс-президентом Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, якобы "создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины". "Верховный суд признал противоправным и отменил указ Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Украины Тупицкого. Суд пришел к выводу, что президент не имеет полномочий отстранять судей Конституционного суда Украины. В 2023 году большой палатой Верховного суда уже было принято два решения об отмене двух указов Зеленского по этому делу", — говорится в материале.В мае 2022 года на то время уже экс-председатель КС Тупицкий был объявлен в международный розыск за незаконное пересечение границы во время мобилизации. По информации украинских СМИ, он выехал в Австрию. Тем временем Тупицкий назвал решение о розыске незаконным и подал заявление в правоохранительные органы против судьи, выносившей это решение.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в октябре 2024 года указало, что Тупицкому были предъявлены обвинения: он проходит по делу о незаконной переправке военнообязанных за границу. Местное издание "Судебный репортер" в апреле сообщало, что миграционная служба Украины аннулировала паспорта Тупицкого.
https://ria.ru/20250508/zelenskiy-2015803124.html
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в мире, украина, австрия, владимир зеленский, виктор янукович
В мире, Украина, Австрия, Владимир Зеленский, Виктор Янукович
Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС Тупицкого

© Фото : Конституційний Суд УкраїниГлава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Конституційний Суд України
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Верховный суд Украины признал противоправным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на его адвокатов.
Владимир Зеленский в 2020 году отменил указы о назначении Тупицкого и Александра Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013-го. В документе об отмене указов отмечалось, что отдельные судьи Конституционного суда, назначенные украинским экс-президентом Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, якобы "создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".
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"Верховный суд признал противоправным и отменил указ Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Украины Тупицкого. Суд пришел к выводу, что президент не имеет полномочий отстранять судей Конституционного суда Украины. В 2023 году большой палатой Верховного суда уже было принято два решения об отмене двух указов Зеленского по этому делу", — говорится в материале.
В мае 2022 года на то время уже экс-председатель КС Тупицкий был объявлен в международный розыск за незаконное пересечение границы во время мобилизации. По информации украинских СМИ, он выехал в Австрию. Тем временем Тупицкий назвал решение о розыске незаконным и подал заявление в правоохранительные органы против судьи, выносившей это решение.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в октябре 2024 года указало, что Тупицкому были предъявлены обвинения: он проходит по делу о незаконной переправке военнообязанных за границу.
Местное издание "Судебный репортер" в апреле сообщало, что миграционная служба Украины аннулировала паспорта Тупицкого.
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