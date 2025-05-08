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ЕС вносит в бюджет миллиарды евро на финансирование Украины, заявил Сийярто
ЕС вносит в бюджет миллиарды евро на финансирование Украины, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.05.2025
ЕС вносит в бюджет миллиарды евро на финансирование Украины, заявил Сийярто
В Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:27:00+03:00
2025-05-08T16:27:00+03:00
2025-05-08T16:27:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 8 мая - РИА Новости. В Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Брюссель намерен выделить в следующем семилетнем бюджете Евросоюза отдельную главу в несколько сотен миллиардов евро на финансирование Украины, хотя Украина пока не является членом Евросоюза", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Варшаве. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Министр подчеркнул, что Венгрия не позволит заставить своих граждан платить ни за ускоренное членство Украины в ЕС, ни за "бессмысленную поддержку Украины".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Евросоюз
ЕС вносит в бюджет миллиарды евро на финансирование Украины, заявил Сийярто
Сийярто: ЕС хочет выделить сотни миллиардов евро на финансирование Украины