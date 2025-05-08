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СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году - РИА Новости, 08.05.2025
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01:20 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015716751.html
СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году
СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 08.05.2025
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2025-05-08T01:20:00+03:00
украина
андрей пышный
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер. "Украина рассчитывает на внешнее финансирование для поддержки военных усилий. Пышный заявил, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году", - передает агентство со ссылкой на переписку с Пышным по электронной почте. Как отмечается, эти деньги будут использованы не только для покрытия дефицита бюджета, но и для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться. "Мы прогнозируем, что Украина получит около 17 миллиардов долларов в 2026 году и 15 миллиардов долларов в 2027 году", - заявил Пышный агентству.
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015716624.html
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украина, андрей пышный
Украина, Андрей Пышный
СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году

Reuters: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер.
"Украина рассчитывает на внешнее финансирование для поддержки военных усилий. Пышный заявил, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году", - передает агентство со ссылкой на переписку с Пышным по электронной почте.
Как отмечается, эти деньги будут использованы не только для покрытия дефицита бюджета, но и для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.
"Мы прогнозируем, что Украина получит около 17 миллиардов долларов в 2026 году и 15 миллиардов долларов в 2027 году", - заявил Пышный агентству.
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УкраинаАндрей Пышный
 
 
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