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СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году
СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T01:20:00+03:00
2025-05-08T01:20:00+03:00
2025-05-08T01:20:00+03:00
украина
андрей пышный
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер. "Украина рассчитывает на внешнее финансирование для поддержки военных усилий. Пышный заявил, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году", - передает агентство со ссылкой на переписку с Пышным по электронной почте. Как отмечается, эти деньги будут использованы не только для покрытия дефицита бюджета, но и для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться. "Мы прогнозируем, что Украина получит около 17 миллиардов долларов в 2026 году и 15 миллиардов долларов в 2027 году", - заявил Пышный агентству.
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украина, андрей пышный
СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году
Reuters: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году