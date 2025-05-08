https://ria.ru/20250508/ukraina-2015716751.html

СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году

СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году - РИА Новости, 08.05.2025

СМИ: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T01:20:00+03:00

2025-05-08T01:20:00+03:00

2025-05-08T01:20:00+03:00

украина

андрей пышный

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер. "Украина рассчитывает на внешнее финансирование для поддержки военных усилий. Пышный заявил, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году", - передает агентство со ссылкой на переписку с Пышным по электронной почте. Как отмечается, эти деньги будут использованы не только для покрытия дефицита бюджета, но и для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться. "Мы прогнозируем, что Украина получит около 17 миллиардов долларов в 2026 году и 15 миллиардов долларов в 2027 году", - заявил Пышный агентству.

https://ria.ru/20250508/ukraina-2015716624.html

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украина, андрей пышный