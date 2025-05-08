Туркменистан примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве
Рота почетного караула Туркмении примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Флаг Туркменистана. Архивное фото
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АШХАБАД, 8 мая – РИА Новости. Рота почетного караула вооруженных сил Туркмении примет участие в параде на Красной площади в Москве 9 мая, приуроченном к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин.
"Туркменские военнослужащие, представленные ротой почетного караула, дважды в 2010 и 2020 годах принимали участие в парадах Победы на Красной площади. Пройдут они по ее брусчатке и 9 мая 2025 года", – отметил он в статье для официальной газеты "Нейтральный Туркменистан".
По словам посла, об особом уважении и духовной близости народов двух стран свидетельствует ежегодное посещение президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым праздничных мероприятий 9 мая в российской столице.
Волынкин отметил, что День Победы традиционно отмечается в Туркмении на официальном уровне. В Ашхабаде и других крупных городах проводятся концерты с песнями военных лет, тематические лекции в музеях, выставки и кинопоказы. Ежегодно 9 мая в столице организуют возложение цветов к памятнику "Вечная слава" мемориального комплекса "Народная память" с участием руководства страны, дипломатов и представителей общественности.
"Нейтральный Туркменистан является примером государства, которое бережно относится к истории, тщательно ухаживает за воинскими мемориалами и хранит память о подвигах своего народа в Великой Отечественной войне", – подчеркнул российский посол.
Дипломат также отметил, что Туркмения на площадках ООН и ОБСЕ традиционно поддерживает и становится соавтором российских резолюций, направленных на борьбу с героизацией нацизма. По предложению туркменской стороны на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция "2025 год – Международный год мира и доверия", соавтором которой выступила Российская Федерация.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
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