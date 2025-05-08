https://ria.ru/20250508/turkmenija-2015743480.html

Туркменистан примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве

Туркменистан примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 08.05.2025

Туркменистан примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве

Рота почетного караула вооруженных сил Туркмении примет участие в параде на Красной площади в Москве 9 мая, приуроченном к 80-й годовщине победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:04:00+03:00

2025-05-08T10:04:00+03:00

2025-05-08T10:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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АШХАБАД, 8 мая – РИА Новости. Рота почетного караула вооруженных сил Туркмении примет участие в параде на Красной площади в Москве 9 мая, приуроченном к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин. "Туркменские военнослужащие, представленные ротой почетного караула, дважды в 2010 и 2020 годах принимали участие в парадах Победы на Красной площади. Пройдут они по ее брусчатке и 9 мая 2025 года", – отметил он в статье для официальной газеты "Нейтральный Туркменистан". По словам посла, об особом уважении и духовной близости народов двух стран свидетельствует ежегодное посещение президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым праздничных мероприятий 9 мая в российской столице. Волынкин отметил, что День Победы традиционно отмечается в Туркмении на официальном уровне. В Ашхабаде и других крупных городах проводятся концерты с песнями военных лет, тематические лекции в музеях, выставки и кинопоказы. Ежегодно 9 мая в столице организуют возложение цветов к памятнику "Вечная слава" мемориального комплекса "Народная память" с участием руководства страны, дипломатов и представителей общественности. "Нейтральный Туркменистан является примером государства, которое бережно относится к истории, тщательно ухаживает за воинскими мемориалами и хранит память о подвигах своего народа в Великой Отечественной войне", – подчеркнул российский посол. Дипломат также отметил, что Туркмения на площадках ООН и ОБСЕ традиционно поддерживает и становится соавтором российских резолюций, направленных на борьбу с героизацией нацизма. По предложению туркменской стороны на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция "2025 год – Международный год мира и доверия", соавтором которой выступила Российская Федерация. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html

https://ria.ru/20250418/medali-2012201188.html

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