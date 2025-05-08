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Туркменистан примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:04 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/turkmenija-2015743480.html
Туркменистан примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве
Туркменистан примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 08.05.2025
Туркменистан примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве
Рота почетного караула вооруженных сил Туркмении примет участие в параде на Красной площади в Москве 9 мая, приуроченном к 80-й годовщине победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:04:00+03:00
2025-05-08T10:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
справки
туркмения
россия
ашхабад
иван волынкин
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 8 мая – РИА Новости. Рота почетного караула вооруженных сил Туркмении примет участие в параде на Красной площади в Москве 9 мая, приуроченном к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин. "Туркменские военнослужащие, представленные ротой почетного караула, дважды в 2010 и 2020 годах принимали участие в парадах Победы на Красной площади. Пройдут они по ее брусчатке и 9 мая 2025 года", – отметил он в статье для официальной газеты "Нейтральный Туркменистан". По словам посла, об особом уважении и духовной близости народов двух стран свидетельствует ежегодное посещение президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым праздничных мероприятий 9 мая в российской столице. Волынкин отметил, что День Победы традиционно отмечается в Туркмении на официальном уровне. В Ашхабаде и других крупных городах проводятся концерты с песнями военных лет, тематические лекции в музеях, выставки и кинопоказы. Ежегодно 9 мая в столице организуют возложение цветов к памятнику "Вечная слава" мемориального комплекса "Народная память" с участием руководства страны, дипломатов и представителей общественности. "Нейтральный Туркменистан является примером государства, которое бережно относится к истории, тщательно ухаживает за воинскими мемориалами и хранит память о подвигах своего народа в Великой Отечественной войне", – подчеркнул российский посол. Дипломат также отметил, что Туркмения на площадках ООН и ОБСЕ традиционно поддерживает и становится соавтором российских резолюций, направленных на борьбу с героизацией нацизма. По предложению туркменской стороны на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция "2025 год – Международный год мира и доверия", соавтором которой выступила Российская Федерация. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html
https://ria.ru/20250418/medali-2012201188.html
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в мире, справки, туркмения, россия, ашхабад, иван волынкин, сердар бердымухамедов , оон, обсе, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Туркмения, Россия, Ашхабад, Иван Волынкин, Сердар Бердымухамедов , ООН, ОБСЕ, Москва
Туркменистан примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве

Рота почетного караула Туркмении примет участие в параде Победы в Москве 9 мая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Туркменистана
Флаг Туркменистана - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АШХАБАД, 8 мая – РИА Новости. Рота почетного караула вооруженных сил Туркмении примет участие в параде на Красной площади в Москве 9 мая, приуроченном к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин.
"Туркменские военнослужащие, представленные ротой почетного караула, дважды в 2010 и 2020 годах принимали участие в парадах Победы на Красной площади. Пройдут они по ее брусчатке и 9 мая 2025 года", – отметил он в статье для официальной газеты "Нейтральный Туркменистан".
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По словам посла, об особом уважении и духовной близости народов двух стран свидетельствует ежегодное посещение президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым праздничных мероприятий 9 мая в российской столице.
Волынкин отметил, что День Победы традиционно отмечается в Туркмении на официальном уровне. В Ашхабаде и других крупных городах проводятся концерты с песнями военных лет, тематические лекции в музеях, выставки и кинопоказы. Ежегодно 9 мая в столице организуют возложение цветов к памятнику "Вечная слава" мемориального комплекса "Народная память" с участием руководства страны, дипломатов и представителей общественности.
"Нейтральный Туркменистан является примером государства, которое бережно относится к истории, тщательно ухаживает за воинскими мемориалами и хранит память о подвигах своего народа в Великой Отечественной войне", – подчеркнул российский посол.
Дипломат также отметил, что Туркмения на площадках ООН и ОБСЕ традиционно поддерживает и становится соавтором российских резолюций, направленных на борьбу с героизацией нацизма. По предложению туркменской стороны на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция "2025 год – Международный год мира и доверия", соавтором которой выступила Российская Федерация.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСправкиТуркменияРоссияАшхабадИван ВолынкинСердар БердымухамедовООНОБСЕМосква
 
 
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