https://ria.ru/20250508/traore--2015788065.html
Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию
Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:24:00+03:00
2025-05-08T14:24:00+03:00
2025-05-08T15:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250508/parad-2015785480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию
Президент Буркина-Фасо Траоре прибыл в Россию на празднование Дня Победы