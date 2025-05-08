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Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:24 08.05.2025 (обновлено: 15:30 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/traore--2015788065.html
Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию
Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:24:00+03:00
2025-05-08T15:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​
https://ria.ru/20250508/parad-2015785480.html
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россия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию

Президент Буркина-Фасо Траоре прибыл в Россию на празднование Дня Победы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​
Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части военного парада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин
Вчера, 14:15
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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