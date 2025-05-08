https://ria.ru/20250508/traore--2015788065.html

Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию

Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Буркина-Фасо прибыл в Россию

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:24:00+03:00

2025-05-08T14:24:00+03:00

2025-05-08T15:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015797144_0:0:3376:1900_1920x0_80_0_0_0cf6b6cf2c10f272362bfeed1e27a874.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​

https://ria.ru/20250508/parad-2015785480.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне