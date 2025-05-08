https://ria.ru/20250508/tramp-2015890484.html

Трамп заявил, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются

Трамп заявил, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются - РИА Новости, 09.05.2025

Трамп заявил, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются

Президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине, заявив, что к этому можно прийти очень быстро, а в качестве меры контроля за... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-08T23:45:00+03:00

2025-05-08T23:45:00+03:00

2025-05-09T00:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине, заявив, что к этому можно прийти очень быстро, а в качестве меры контроля за соблюдением договоренности пригрозил санкциями, соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social."Переговоры России и Украины продолжаются. США призывают к 30-дневному прекращению огня без предварительных условий", — говорится в публикации.Он выразил надежду на установление приемлемого прекращения огня, за соблюдением которого будут наблюдать, на обе стороны ляжет ответственность прямых переговоров."В случае нарушения режима прекращения огня США и их партнеры введут дополнительные санкции", — добавил Трамп.Президент США заявил, что сохраняет приверженность достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной вместе с Европой."Прекращение огня должно привести к мирному соглашению. Это может быть сделано очень быстро. И я буду доступен моментально, если мои услуги понадобятся", —подчеркнул американский лидер.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.При этом, как отметил представитель Кремля, сигнал о готовности к этому должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Так, украинские власти должны снять запрет на ведение контактов с Россией.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность киевских властей. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Владимир Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.

https://ria.ru/20250508/tramp-2015844767.html

https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, дональд трамп, сша