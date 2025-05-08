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Трамп допустил, что может попросить Китай о помощи по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 08.05.2025 (обновлено: 19:14 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/tramp-2015844767.html
Трамп допустил, что может попросить Китай о помощи по Украине
Трамп допустил, что может попросить Китай о помощи по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
Трамп допустил, что может попросить Китай о помощи по Украине
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме допустил, что может попросить Китай содействовать в мирном урегулировании украинского... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:43:00+03:00
2025-05-08T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
россия
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме допустил, что может попросить Китай содействовать в мирном урегулировании украинского конфликта. "Думаю, да. Я думаю, что это естественно — попросить. Конечно", — ответил он. Так Трамп прокомментировал вопрос о возможности обратиться к Пекину с просьбой "помочь устранить разрыв" в позициях Москвы и Киева.При этом американский лидер заявил о "хорошем прогрессе" в части урегулирования конфликта. По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф ведет постоянные обсуждения по его завершению, поддерживая прекрасные отношения с обеими сторонами.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.При этом, как отметил представитель Кремля, сигнал о готовности к этому должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Так, украинские власти должны снять запрет на ведение контактов с Россией.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность киевских властей. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Владимир Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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в мире, китай, сша, россия, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Украина
Трамп допустил, что может попросить Китай о помощи по Украине

Трамп допустил, что может попросить Китай помочь в решении украинского конфликта

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме допустил, что может попросить Китай содействовать в мирном урегулировании украинского конфликта.
"Думаю, да. Я думаю, что это естественно — попросить. Конечно", — ответил он. Так Трамп прокомментировал вопрос о возможности обратиться к Пекину с просьбой "помочь устранить разрыв" в позициях Москвы и Киева.
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До последнего украинца: как НАТО втащила Киев в войну против России
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При этом американский лидер заявил о "хорошем прогрессе" в части урегулирования конфликта. По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф ведет постоянные обсуждения по его завершению, поддерживая прекрасные отношения с обеими сторонами.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
При этом, как отметил представитель Кремля, сигнал о готовности к этому должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Так, украинские власти должны снять запрет на ведение контактов с Россией.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность киевских властей. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Владимир Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАРоссияДональд ТрампУкраина
 
 
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