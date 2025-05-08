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Трамп заявил, что США очень близки к новым торговым соглашениям
Трамп заявил, что США очень близки к новым торговым соглашениям - РИА Новости, 08.05.2025
Трамп заявил, что США очень близки к новым торговым соглашениям
Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:27:00+03:00
2025-05-08T18:27:00+03:00
2025-05-08T18:27:00+03:00
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вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с Великобританией. “Очень близки. У нас есть ряд сделок”, - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос, как близки американские власти к новым торговым соглашениям. Ранее Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этой сделки США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Великобритания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп заявил, что США очень близки к новым торговым соглашениям
Трамп: Вашингтон очень близок к заключению новых торговых сделок