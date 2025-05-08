https://ria.ru/20250508/tramp-2015836680.html
Трамп назвал председателя ФРС дураком
Трамп назвал председателя ФРС дураком - РИА Новости, 08.05.2025
Трамп назвал председателя ФРС дураком
Президент США Дональд Трамп в четверг назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джерома Пауэлла дураком. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:03:00+03:00
2025-05-08T18:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джерома Пауэлла дураком. “Слишком поздний” Джером Пауэлл является дураком, который не имеет понятия. А в остальном он мне очень нравится!” - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Ранее Трамп призывал Пауэлла снизить ключевую ставку, утверждая, что это отражает реальную ситуацию в экономике, а если глава ФРС этого не понимает, ему не место на должности. В последние дни Трамп неоднократно публично критиковал Пауэлла, называя его "большим неудачником" и заявляя, что его увольнение должно произойти "как можно скорее". При этом сам Пауэлл подчеркивал, что ФРС принимает решения о ставках исключительно на основе тщательного анализа, не поддаваясь политическому давлению. Несмотря на это, в среду ФРС по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Позднее в тот же день Пауэлл на пресс-конференции заявил, что не может определенно сказать, будет Федрезерв снижать процентную ставку в этом году или нет. Как подчеркнул Пауэлл, при принятии решений о действиях финансового регулятора он не учитывает требования и угрозы Трампа и сохраняет независимость. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре 2024 года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
https://ria.ru/20250423/tramp-2012860545.html
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сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша, в мире
США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, В мире
Трамп назвал председателя ФРС дураком
Трамп назвал главу ФРС Джерома Пауэлла дураком
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джерома Пауэлла дураком.
“Слишком поздний” Джером Пауэлл
является дураком, который не имеет понятия. А в остальном он мне очень нравится!” - написал Трамп
в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп призывал Пауэлла снизить ключевую ставку, утверждая, что это отражает реальную ситуацию в экономике, а если глава ФРС
этого не понимает, ему не место на должности.
В последние дни Трамп неоднократно публично критиковал Пауэлла, называя его "большим неудачником" и заявляя, что его увольнение должно произойти "как можно скорее". При этом сам Пауэлл подчеркивал, что ФРС принимает решения о ставках исключительно на основе тщательного анализа, не поддаваясь политическому давлению.
Несмотря на это, в среду ФРС по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Позднее в тот же день Пауэлл на пресс-конференции заявил, что не может определенно сказать, будет Федрезерв снижать процентную ставку в этом году или нет.
Как подчеркнул Пауэлл, при принятии решений о действиях финансового регулятора он не учитывает требования и угрозы Трампа и сохраняет независимость.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре 2024 года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.