https://ria.ru/20250508/tramp-2015790989.html
В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине
В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине
Диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:41:00+03:00
2025-05-08T14:41:00+03:00
2025-05-08T14:59:00+03:00
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжается диалог", - сказал Песков журналистам."У нас есть возможность донести позицию", - добавил он.Песков отметил, что российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта для Москвы."Мы на это надеемся", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, верят ли в Кремле, что администрация Трампа понимает, насколько важна проблема Украины для России.
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015751855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков, в мире, дональд трамп
Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире, Дональд Трамп
В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине
Песков: у России есть возможность донести свою позицию по Украине до США