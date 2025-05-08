https://ria.ru/20250508/tramp-2015790989.html

В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине

В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине - РИА Новости, 08.05.2025

В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине

Диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:41:00+03:00

2025-05-08T14:41:00+03:00

2025-05-08T14:59:00+03:00

россия

москва

дмитрий песков

в мире

дональд трамп

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжается диалог", - сказал Песков журналистам."У нас есть возможность донести позицию", - добавил он.Песков отметил, что российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта для Москвы."Мы на это надеемся", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, верят ли в Кремле, что администрация Трампа понимает, насколько важна проблема Украины для России.

https://ria.ru/20250508/peregovory-2015751855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, дмитрий песков, в мире, дональд трамп