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В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
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14:41 08.05.2025 (обновлено: 14:59 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/tramp-2015790989.html
В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине
В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине
Диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:41:00+03:00
2025-05-08T14:59:00+03:00
россия
москва
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&quot;Продолжается диалог&quot;, - сказал Песков журналистам."У нас есть возможность донести позицию", - добавил он.Песков отметил, что российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта для Москвы."Мы на это надеемся", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, верят ли в Кремле, что администрация Трампа понимает, насколько важна проблема Украины для России.
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015751855.html
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россия, москва, дмитрий песков, в мире, дональд трамп
Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире, Дональд Трамп
В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине

Песков: у России есть возможность донести свою позицию по Украине до США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Продолжается диалог", - сказал Песков журналистам.

"У нас есть возможность донести позицию", - добавил он.
Песков отметил, что российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта для Москвы.
"Мы на это надеемся", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, верят ли в Кремле, что администрация Трампа понимает, насколько важна проблема Украины для России.
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