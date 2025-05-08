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СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией - РИА Новости, 08.05.2025
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05:03 08.05.2025 (обновлено: 05:08 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/tramp-2015724873.html
СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией
СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 08.05.2025
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великобритания
сша
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией, сообщает газета New York Times со ссылкой на три источника, знакомые с этими планами."Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Британией", - сообщает издание.Ранее Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона, не уточнив, с кем именно будет заключено соглашение.
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великобритания, сша, дональд трамп
Великобритания, США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией

NYT: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией, сообщает газета New York Times со ссылкой на три источника, знакомые с этими планами.
"Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Британией", - сообщает издание.
Ранее Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона, не уточнив, с кем именно будет заключено соглашение.
Марк Карни и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
СМИ: Трамп и Карни нашли общий язык в ходе беседы за закрытыми дверями
03:44
 
ВеликобританияСШАДональд Трамп
 
 
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