https://ria.ru/20250508/tramp-2015724873.html

СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией

СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией - РИА Новости, 08.05.2025

СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T05:03:00+03:00

2025-05-08T05:03:00+03:00

2025-05-08T05:08:00+03:00

великобритания

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией, сообщает газета New York Times со ссылкой на три источника, знакомые с этими планами."Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Британией", - сообщает издание.Ранее Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона, не уточнив, с кем именно будет заключено соглашение.

https://ria.ru/20250508/tramp-2015721777.html

великобритания

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великобритания, сша, дональд трамп