https://ria.ru/20250508/tramp-2015724873.html
СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией
СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T05:03:00+03:00
2025-05-08T05:03:00+03:00
2025-05-08T05:08:00+03:00
великобритания
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014350619_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_18ba97e7e5e78afa3f67696797f41685.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией, сообщает газета New York Times со ссылкой на три источника, знакомые с этими планами."Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Британией", - сообщает издание.Ранее Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона, не уточнив, с кем именно будет заключено соглашение.
https://ria.ru/20250508/tramp-2015721777.html
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014350619_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_8fd77698bac1addfce6ee103b80d59c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, сша, дональд трамп
Великобритания, США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией
NYT: Трамп в четверг объявит о торговой сделке с Великобританией