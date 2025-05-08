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СМИ: Трамп призвал ООН поддержать план Израиля по доставке гумпомощи в Газу - РИА Новости, 08.05.2025
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04:55 08.05.2025 (обновлено: 09:30 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/tramp-2015724555.html
СМИ: Трамп призвал ООН поддержать план Израиля по доставке гумпомощи в Газу
СМИ: Трамп призвал ООН поддержать план Израиля по доставке гумпомощи в Газу - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: Трамп призвал ООН поддержать план Израиля по доставке гумпомощи в Газу
Администрация президента США Дональда Трампа призывает ООН, гуманитарные организации и союзников поддержать новый план Израиля по контролируемой доставке... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T04:55:00+03:00
2025-05-08T09:30:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
стив уиткофф
оон
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа призывает ООН, гуманитарные организации и союзников поддержать новый план Израиля по контролируемой доставке ограниченной гуманитарной помощи в Газу, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.&quot;Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Организация Объединенных Наций, гуманитарные организации и союзники США приняли участие в новом израильском плане по возобновлению распределения ограниченных объемов гуманитарной помощи в Газе на условиях, которые Иерусалим будет строго контролировать&quot;, — пишет издание.США начали активно продвигать новый план после того, как ООН и большинство других организаций отказались участвовать в нем. Управление всемирной организации по координации гуманитарных вопросов, в свою очередь, назвало этот план противоречащим "фундаментальным гуманитарным принципам" и нарушающим международное право. На этой неделе специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретился с членами Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить усилия Вашингтона по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Но после встречи он не стал давать комментарии. Как сообщалось ранее, США и Израиль обсуждали возможность создания временной администрации в секторе Газа под контролем Вашингтона. Согласно этой информации, переговоры велись на высоком уровне и были сосредоточены на формировании переходного правительства, которое будет контролировать анклав до полной демилитаризации и стабилизации региона, а также до формирования жизнеспособной палестинской администрации.
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, стив уиткофф, оон
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ООН
СМИ: Трамп призвал ООН поддержать план Израиля по доставке гумпомощи в Газу

WP: Трамп призвал ООН поддержать новый план Израиля по доставке гумпомощи в Газу

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа призывает ООН, гуманитарные организации и союзников поддержать новый план Израиля по контролируемой доставке ограниченной гуманитарной помощи в Газу, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
«

"Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Организация Объединенных Наций, гуманитарные организации и союзники США приняли участие в новом израильском плане по возобновлению распределения ограниченных объемов гуманитарной помощи в Газе на условиях, которые Иерусалим будет строго контролировать", — пишет издание.

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США начали активно продвигать новый план после того, как ООН и большинство других организаций отказались участвовать в нем. Управление всемирной организации по координации гуманитарных вопросов, в свою очередь, назвало этот план противоречащим "фундаментальным гуманитарным принципам" и нарушающим международное право.
На этой неделе специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретился с членами Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить усилия Вашингтона по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Но после встречи он не стал давать комментарии.
Как сообщалось ранее, США и Израиль обсуждали возможность создания временной администрации в секторе Газа под контролем Вашингтона. Согласно этой информации, переговоры велись на высоком уровне и были сосредоточены на формировании переходного правительства, которое будет контролировать анклав до полной демилитаризации и стабилизации региона, а также до формирования жизнеспособной палестинской администрации.
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