СМИ: Трамп призвал ООН поддержать план Израиля по доставке гумпомощи в Газу
WP: Трамп призвал ООН поддержать новый план Израиля по доставке гумпомощи в Газу
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа призывает ООН, гуманитарные организации и союзников поддержать новый план Израиля по контролируемой доставке ограниченной гуманитарной помощи в Газу, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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"Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Организация Объединенных Наций, гуманитарные организации и союзники США приняли участие в новом израильском плане по возобновлению распределения ограниченных объемов гуманитарной помощи в Газе на условиях, которые Иерусалим будет строго контролировать", — пишет издание.
США начали активно продвигать новый план после того, как ООН и большинство других организаций отказались участвовать в нем. Управление всемирной организации по координации гуманитарных вопросов, в свою очередь, назвало этот план противоречащим "фундаментальным гуманитарным принципам" и нарушающим международное право.
На этой неделе специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретился с членами Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить усилия Вашингтона по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Но после встречи он не стал давать комментарии.
Как сообщалось ранее, США и Израиль обсуждали возможность создания временной администрации в секторе Газа под контролем Вашингтона. Согласно этой информации, переговоры велись на высоком уровне и были сосредоточены на формировании переходного правительства, которое будет контролировать анклав до полной демилитаризации и стабилизации региона, а также до формирования жизнеспособной палестинской администрации.